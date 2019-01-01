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У церкві на Волині померло немовля

У церкві на Волині померло немовля
У селі Старий Чорторийськ Маневицього району у монастирі померла дитина.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили власні джерела.

У секторі комунікації ГУНП у Волинській області підтвердили цю інформацію.

У коментарі зазначили, що дитині було декілька місяців, 2018 року народження. Померла природною смертю.

Також повідомили, що дитина важко хворіла.

Батьки з дитиною поїхали до церкви, надії вже ні на що не було, там вона і померла.

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Теги: смерть, Волинь, Маневичі
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