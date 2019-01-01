У церкві на Волині померло немовля
Сьогодні, 15:50
У селі Старий Чорторийськ Маневицього району у монастирі померла дитина.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили власні джерела.
У секторі комунікації ГУНП у Волинській області підтвердили цю інформацію.
У коментарі зазначили, що дитині було декілька місяців, 2018 року народження. Померла природною смертю.
Також повідомили, що дитина важко хворіла.
Батьки з дитиною поїхали до церкви, надії вже ні на що не було, там вона і померла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили власні джерела.
У секторі комунікації ГУНП у Волинській області підтвердили цю інформацію.
У коментарі зазначили, що дитині було декілька місяців, 2018 року народження. Померла природною смертю.
Також повідомили, що дитина важко хворіла.
Батьки з дитиною поїхали до церкви, надії вже ні на що не було, там вона і померла.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині 10 жінок стали матерями-героїнями
Сьогодні, 16:13
У церкві на Волині померло немовля
Сьогодні, 15:50
Біля луцьких шкіл до дітей чіпляються збоченці: батьки шукають свідків, аби покарати «ХЕРоя». ФОТО
Сьогодні, 15:20