У церкві на Волині померло немовля

У селі Старий Чорторийськ Маневицього району у монастирі померла дитина.Про цеповідомили власні джерела.У секторі комунікації ГУНП у Волинській області підтвердили цю інформацію.У коментарі зазначили, що дитині було декілька місяців, 2018 року народження. Померла природною смертю.Також повідомили, що дитина важко хворіла.Батьки з дитиною поїхали до церкви, надії вже ні на що не було, там вона і померла.