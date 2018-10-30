Потрібні підгузки та дитячий візочок: волинян закликають допомогти одинокій мамі
Сьогодні, 21:46
Ковельський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді просить допомоги.
Про це пише директор центру Інна Третяк на своїй сторінці у facebook.
П'ятимісячному немовлятку на ім'я Володимир потрібен дитячий візочок. Дитину виховує одинока мама, яка має ще двох малолітніх діток. Сім'я перебуває у складних життєвих обставинах.
"Не відмовиться маленьке хлоп'ятко і від памперсів, аби спати щасливим, тихим немовлячим сном. Дуже просимо відгукнутися та допомогти небайдужих ковельчан!," - пише директор міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Звертатись за тел. 6-17-48 або за адресою: вул. Незалежності,73 каб. 106 Ковельська міська рада.
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Про це пише директор центру Інна Третяк на своїй сторінці у facebook.
П'ятимісячному немовлятку на ім'я Володимир потрібен дитячий візочок. Дитину виховує одинока мама, яка має ще двох малолітніх діток. Сім'я перебуває у складних життєвих обставинах.
"Не відмовиться маленьке хлоп'ятко і від памперсів, аби спати щасливим, тихим немовлячим сном. Дуже просимо відгукнутися та допомогти небайдужих ковельчан!," - пише директор міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
Звертатись за тел. 6-17-48 або за адресою: вул. Незалежності,73 каб. 106 Ковельська міська рада.
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