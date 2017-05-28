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Екс-губернатор Волині очолює штаб «Опоблоку» на Миколаївщині

Екс-губернатор Волині очолює штаб «Опоблоку» на Миколаївщині
Скандальний колишній очільник Волинської облдержадміністрації, екс-регіонал Олександр Башкаленко очолює виборчий штаб партії «Опозиційний блок» у Миколаївській області.

Про це йдеться на офіційному сайті політичної сили.

Зокрема, у новині за 14 лютого повідомляють, що Олександр Башкаленко взяв участь у Форумі громадських лідерів, на який, за даними партії, з’їхалися 300 людей з усіх регіонів України, щоб висловити свою підтримку співголові «Опоблоку» Юрію Бойку.

Екс-губернатор Волині очолює штаб «Опоблоку» на Миколаївщині


Додають, що Башкаленко мав там слово як керівник виборчого штабу партії «Опозиційний блок» у Миколаївській області.

До слова, днем раніше опублікували інформацію про візит Бойка на Миколаївщину. На світлинах з події видно обличчя екс-губернатора Волині Олександра Башкаленка.

Екс-губернатор Волині очолює штаб «Опоблоку» на Миколаївщині


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Нагадаємо, Башкаленко, який був керівником Партії регіонів на Волині, очолював Волинську ОДА у 2014 році за часів Януковича. Після народної люстрації під час революційних подій у Луцьку він подав у відставку і згодом був керівником волинського осередку «Опоблоку».

Олександра Башкаленка, до того ж, пов’язують з незаконним спорудженням багатоповерхівки «Луцька Рів’єра» на вулиці Ковельській у Луцьку.


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Теги: Олександр Башкаленко, Опоблок, Юрій Бойко, Волинь
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