Із Волині масово виїжджають медики

На Волині існують проблеми із кваліфікованим медичним персоналом.Про це йшлося у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії управління охорони здоров’я ОДА «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я області в 2018 році та основні завдання на 2019 рік».На початку засідання усі присутні вшанували пам’ять героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. Голова Волинської ОДАрозповів, що вже 11 місяців перебуває на посаді і за цей час спільно з медиками довелося досягнути чималих висот. Однак не всі розуміють значимість реформи і що з нею потрібно робити«Реформи дають нам загальні рамки, а що ми будемо в них вкладати – наша справа», - відзначив він.Начальник управління охорони здоров’ярозповів, що у 2015 році медична галузь отримала 1,2 мільйона гривень, у 2018 році – майже 2 мільйони. Чи не вперше медицина отримала реальне фінансування.Кадри – один із викликів галузі на Волині. У 2018 році з області виїхало 393 лікарі, тоді як прибули 320.«Кордони відкриті. Наші дипломи із задоволенням приймають у різних країнах. Потрібно працювати над цим питанням і створювати такі умови, аби люди не хотіли виїжджати», - сказав Ващенюк.Також за минулий рік Волинь покинули 972 медсестри, тоді як 453 – прибули. За словами посадовця, раніше така ж ситуація з кадрами була у сусідній Польщі, звідки першими виїжджали медсестри.Наразі у лікарів середня зарплата становить 8490 гривень, молодших спеціалістів з медичною освітою – 5715 гривень, молодшого медичного персоналу – 4516 гривень, працівників без медичної освіти – 5498 гривень.Ігор Ващенюк відзначив, що після підписання договору з НСЗУ зарплати значно підвищилися. У деяких районах зарплата лікарів становить близько 15 тисяч.