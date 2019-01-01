Із Волині масово виїжджають медики
Сьогодні, 11:04
На Волині існують проблеми із кваліфікованим медичним персоналом.
Про це йшлося у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії управління охорони здоров’я ОДА «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я області в 2018 році та основні завдання на 2019 рік».
На початку засідання усі присутні вшанували пам’ять героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. Голова Волинської ОДА Олександр Савченко розповів, що вже 11 місяців перебуває на посаді і за цей час спільно з медиками довелося досягнути чималих висот. Однак не всі розуміють значимість реформи і що з нею потрібно робити
«Реформи дають нам загальні рамки, а що ми будемо в них вкладати – наша справа», - відзначив він.
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Начальник управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк розповів, що у 2015 році медична галузь отримала 1,2 мільйона гривень, у 2018 році – майже 2 мільйони. Чи не вперше медицина отримала реальне фінансування.
Кадри – один із викликів галузі на Волині. У 2018 році з області виїхало 393 лікарі, тоді як прибули 320.
«Кордони відкриті. Наші дипломи із задоволенням приймають у різних країнах. Потрібно працювати над цим питанням і створювати такі умови, аби люди не хотіли виїжджати», - сказав Ващенюк.
Також за минулий рік Волинь покинули 972 медсестри, тоді як 453 – прибули. За словами посадовця, раніше така ж ситуація з кадрами була у сусідній Польщі, звідки першими виїжджали медсестри.
Наразі у лікарів середня зарплата становить 8490 гривень, молодших спеціалістів з медичною освітою – 5715 гривень, молодшого медичного персоналу – 4516 гривень, працівників без медичної освіти – 5498 гривень.
Ігор Ващенюк відзначив, що після підписання договору з НСЗУ зарплати значно підвищилися. У деяких районах зарплата лікарів становить близько 15 тисяч.
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Про це йшлося у четвер, 21 лютого, під час засідання колегії управління охорони здоров’я ОДА «Про підсумки діяльності галузі охорони здоров’я області в 2018 році та основні завдання на 2019 рік».
На початку засідання усі присутні вшанували пам’ять героїв Небесної Сотні хвилиною мовчання. Голова Волинської ОДА Олександр Савченко розповів, що вже 11 місяців перебуває на посаді і за цей час спільно з медиками довелося досягнути чималих висот. Однак не всі розуміють значимість реформи і що з нею потрібно робити
«Реформи дають нам загальні рамки, а що ми будемо в них вкладати – наша справа», - відзначив він.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Луцьку не можуть знайти медсестер у перинатальний центр
Начальник управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк розповів, що у 2015 році медична галузь отримала 1,2 мільйона гривень, у 2018 році – майже 2 мільйони. Чи не вперше медицина отримала реальне фінансування.
Кадри – один із викликів галузі на Волині. У 2018 році з області виїхало 393 лікарі, тоді як прибули 320.
«Кордони відкриті. Наші дипломи із задоволенням приймають у різних країнах. Потрібно працювати над цим питанням і створювати такі умови, аби люди не хотіли виїжджати», - сказав Ващенюк.
Також за минулий рік Волинь покинули 972 медсестри, тоді як 453 – прибули. За словами посадовця, раніше така ж ситуація з кадрами була у сусідній Польщі, звідки першими виїжджали медсестри.
Наразі у лікарів середня зарплата становить 8490 гривень, молодших спеціалістів з медичною освітою – 5715 гривень, молодшого медичного персоналу – 4516 гривень, працівників без медичної освіти – 5498 гривень.
Ігор Ващенюк відзначив, що після підписання договору з НСЗУ зарплати значно підвищилися. У деяких районах зарплата лікарів становить близько 15 тисяч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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