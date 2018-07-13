Паркуючись біля гімназії лучани наражають дітей на небезпеку. ВІДЕО





Про це у коментарі Ольга Мацишина.



Вона говорить, що зупиняючи авто на пішохідному переході, або ближче десяти метрів до нього, іншим учасникам дорожнього руху погіршується видимість. Напередодні двох порушників притягнули до відповідальності, передбачений штраф – 250 грн.



Уроки в луцькій гімназії № 4 розпочинаються о 8:30, з восьмої години тут – затори, каже патрульний Дмитро Хилюк.



«Ставати ближче 10 метрів до пішохідного - заборонено, бо це перешкоджає побачити перехід і пішоходів, що може за собою понести тяжкі наслідки».



У директора гімназії Олександра Мишковця запитали чи вживав він заходів для облаштування біля школи зони паркування автомобілів, коментувати педагог відмовився.



Не прокоментувала ситуацію керівниця Департаменту освіти й науки Луцької міської ради Зіновія Лещенко.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Біля луцької гімназії № 4 імені Модеста Левицького батьки школярів наражають дітей на небезпеку порушуючи правила дорожнього руху.Про це у коментарі Суспільному розповіла патрульнаВона говорить, що зупиняючи авто на пішохідному переході, або ближче десяти метрів до нього, іншим учасникам дорожнього руху погіршується видимість. Напередодні двох порушників притягнули до відповідальності, передбачений штраф – 250 грн.Уроки в луцькій гімназії № 4 розпочинаються о 8:30, з восьмої години тут – затори, каже патрульний«Ставати ближче 10 метрів до пішохідного - заборонено, бо це перешкоджає побачити перехід і пішоходів, що може за собою понести тяжкі наслідки».У директора гімназіїзапитали чи вживав він заходів для облаштування біля школи зони паркування автомобілів, коментувати педагог відмовився.Не прокоментувала ситуацію керівниця Департаменту освіти й науки Луцької міської ради

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