вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Паркуючись біля гімназії лучани наражають дітей на небезпеку. ВІДЕО

Паркуючись біля гімназії лучани наражають дітей на небезпеку. ВІДЕО
Біля луцької гімназії № 4 імені Модеста Левицького батьки школярів наражають дітей на небезпеку порушуючи правила дорожнього руху.

Про це у коментарі Суспільному розповіла патрульна Ольга Мацишина.

Вона говорить, що зупиняючи авто на пішохідному переході, або ближче десяти метрів до нього, іншим учасникам дорожнього руху погіршується видимість. Напередодні двох порушників притягнули до відповідальності, передбачений штраф – 250 грн.

Уроки в луцькій гімназії № 4 розпочинаються о 8:30, з восьмої години тут – затори, каже патрульний Дмитро Хилюк.

«Ставати ближче 10 метрів до пішохідного - заборонено, бо це перешкоджає побачити перехід і пішоходів, що може за собою понести тяжкі наслідки».

У директора гімназії Олександра Мишковця запитали чи вживав він заходів для облаштування біля школи зони паркування автомобілів, коментувати педагог відмовився.

Не прокоментувала ситуацію керівниця Департаменту освіти й науки Луцької міської ради Зіновія Лещенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: гімназія, паркування, порушення, ПДР, школа, діти, небезпека
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Скандальний депутат Луцькради хотів всунути хабар посадовцю управління Держпраці
Невідомі роздають дітям у Луцьку «Пепсі» і «Колу» з психотропами: правда чи фейк
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Паркуючись біля гімназії лучани наражають дітей на небезпеку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
«Ви виграли квартиру»: в Україні з'явився новий вид фінансового шахрайства
Сьогодні, 07:30
Біля Одеси затримали 2 автобуси з озброєними «тітушками», які їхали на «мирні акції». ВІДЕО
Сьогодні, 06:27
Волинянин став бронзовим призером чемпіонату України з боксу серед юніорів
Сьогодні, 05:16
Затримали злочинця, якого розшукували 20 років. ФОТО
Сьогодні, 04:07
Схожі новини
«Що з таким піндосом можна зробити?»: у Луцьку біля школи зловили автоандона «Що з таким піндосом можна зробити?»: у Луцьку біля школи зловили автоандона
13 липень, 2018, 09:09
У Луцьку спіймали 10 водіїв, що припаркувалися на місцях людей з інвалідністю У Луцьку спіймали 10 водіїв, що припаркувалися на місцях людей з інвалідністю
10 лютий, 2018, 22:04
У Луцьку просять відновити пішохідний перехід У Луцьку просять відновити пішохідний перехід
10 грудень, 2013, 09:55
Прилуцьке просить у Луцька гроші на будівництво школи Прилуцьке просить у Луцька гроші на будівництво школи
25 лютий, 12:01
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Паркуючись біля гімназії лучани наражають дітей на небезпеку. ВІДЕО
Сьогодні, 08:18
 0
«Ви виграли квартиру»: в Україні з'явився новий вид фінансового шахрайства
Сьогодні, 07:30
 0
Біля Одеси затримали 2 автобуси з озброєними «тітушками», які їхали на «мирні акції». ВІДЕО
Сьогодні, 06:27
 0
Волинянин став бронзовим призером чемпіонату України з боксу серед юніорів
Сьогодні, 05:16
 0
Затримали злочинця, якого розшукували 20 років. ФОТО
Сьогодні, 04:07
 0
Медіа
відео
1/8