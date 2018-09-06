Дівчата, яких «прославила» луцька піцерія, таки розрахувалися





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили у закладі.



Як розповіли у піцерії “Solo”, дівчата таки повернули гроші.



Нагадаємо, напередодні в соцмережах розмістили фото дівчат, які не розрахувались за наїдки. Такий метод закладу харчування, вочевидь, спрацював.



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