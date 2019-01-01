На Горохівщині дві громади перейшли до Православної церкви України
Сьогодні, 17:02
Громади сіл Ватин та Терешківці Горохівського району проголосували за перехід до Православної церкви України.
Прафіяльні збори відбулися у неділю, 3 березня.
У Ватині на зборах щодо переходу до ПЦУ "за" проголосувало 30 осіб із 30 присутніх. Все пройшло спокійно, священик залишив ключі громаді.
У селі Терешківці "за" проголосувало 56 присутніх, семеро утрималось, ще один проголосував проти. Священик до Великодня має оголосити своє рішення громаді.
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Прафіяльні збори відбулися у неділю, 3 березня.
У Ватині на зборах щодо переходу до ПЦУ "за" проголосувало 30 осіб із 30 присутніх. Все пройшло спокійно, священик залишив ключі громаді.
У селі Терешківці "за" проголосувало 56 присутніх, семеро утрималось, ще один проголосував проти. Священик до Великодня має оголосити своє рішення громаді.
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