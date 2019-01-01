вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Горохівщині дві громади перейшли до Православної церкви України

На Горохівщині дві громади перейшли до Православної церкви України
Громади сіл Ватин та Терешківці Горохівського району проголосували за перехід до Православної церкви України.

Прафіяльні збори відбулися у неділю, 3 березня.

У Ватині на зборах щодо переходу до ПЦУ "за" проголосувало 30 осіб із 30 присутніх. Все пройшло спокійно, священик залишив ключі громаді.

У селі Терешківці "за" проголосувало 56 присутніх, семеро утрималось, ще один проголосував проти. Священик до Великодня має оголосити своє рішення громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: церква, перехід, ПЦУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«ВолиньPost» – найпопулярніше інтернет-видання області за результатами лютого
Перша громада на Волині юридично перейшла до ПЦУ
Ткачука в кайданках вивели з управління поліції: він проведе ще ніч в ізоляторі. ФОТО. ВІДЕО.
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Смірнова Бориса Вікторовича Смірнова
Бориса
Вікторовича вітають з днем народження
Останні новини
У Луцьку відбулися відбулися спортивні змагання на підтримку дітей із Spina bifida
Сьогодні, 18:08
Волинь – третя в Україні за кількістю новобудов
Сьогодні, 17:47
На Горохівщині дві громади перейшли до Православної церкви України
Сьогодні, 17:02
У Луцьку стартував турнір з шашок серед осіб з вадами зору
Сьогодні, 16:50
Лучан закликають допомогти безхатьку, який босоніж ходить по коридорах лікарні
Сьогодні, 16:15
Схожі новини
На Волині ще дві громади покинули Московський патріархат та перейшли до ПЦУ На Волині ще дві громади покинули Московський патріархат та перейшли до ПЦУ
Сьогодні, 15:57
Релігійний скандал: на Волині священик Московського патріархату заявив, що приватизував церкву Релігійний скандал: на Волині священик Московського патріархату заявив, що приватизував церкву
Сьогодні, 14:03
На Волині ще одна громада відмовилася бути у складі Московського патріархату На Волині ще одна громада відмовилася бути у складі Московського патріархату
Сьогодні, 10:39
До Православної церкви України вже перейшло понад 400 парафій До Православної церкви України вже перейшло понад 400 парафій
01 березень, 10:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Селяни влаштували сміттєзвалище у заплаві річки Стир
Сьогодні, 18:10
 0
У Луцьку відбулися відбулися спортивні змагання на підтримку дітей із Spina bifida
Сьогодні, 18:08
 0
Волинь – третя в Україні за кількістю новобудов
Сьогодні, 17:47
 0
На Горохівщині дві громади перейшли до Православної церкви України
Сьогодні, 17:02
 0
У Луцьку стартував турнір з шашок серед осіб з вадами зору
Сьогодні, 16:50
 0
Медіа
відео
1/8