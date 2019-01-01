На Горохівщині дві громади перейшли до Православної церкви України





Прафіяльні збори відбулися у неділю, 3 березня.



У Ватині на зборах щодо переходу до ПЦУ "за" проголосувало 30 осіб із 30 присутніх. Все пройшло спокійно, священик залишив ключі громаді.



У селі Терешківці "за" проголосувало 56 присутніх, семеро утрималось, ще один проголосував проти. Священик до Великодня має оголосити своє рішення громаді.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Громади сіл Ватин та Терешківці Горохівського району проголосували за перехід до Православної церкви України.Прафіяльні збори відбулися у неділю, 3 березня.У Ватині на зборах щодо переходу до ПЦУ "за" проголосувало 30 осіб із 30 присутніх. Все пройшло спокійно, священик залишив ключі громаді.У селі Терешківці "за" проголосувало 56 присутніх, семеро утрималось, ще один проголосував проти. Священик до Великодня має оголосити своє рішення громаді.

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