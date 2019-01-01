«Люди не моляться, а просто пліткують», – священик про громаду, яка вийшла з МП





Про це на своїй сторінці у Костянтин Марченко, намісник Жидичинського монастиря.



"З Божою поміччю будемо пробувати реанімувати ПРАВОСЛАВ'Я в нашому Миколаївському соборі.



Коли ми побачили, що робиться в храмі, у вівтарі, в паламарці - це був відчай!!!!!!!! (Нам пропонували опублікувати фото побаченого, але ми, заради спокою вірян, вирішили утриматись від цієї пропозиції. Бо цього не може витримати навіть монаша свідомість...) Ще вчора, устами супер благодатних батюшок, з амвону Миколаївського собору голосили про істину, про канони, про благочестя... браття і сестри - це жах! Те що ми побачили - мерзость запустіння!!! Люди, які донині правили тут - просто заробляли на вас!



Я знаю, що багатьом людям мій допис здасться популізмом. Але коли з нами зайшов у вівтар чоловік, який на автобазарі продає не завжди якісне авто, він заплакав як немовля....



Людина, яка у світському житті намагається вижити, не витримала того розгулу безгосподарності і святотатства, який донині царював в Миколаєвському соборі!



Сьогодні ми потратили близько 10 000 тис грн на відновлення нижнього кліросу, на освітлення (лед лампами). Шиємо облачення на престіл, бо до нині там були просто засмальцьовані шматки (близько 5000 тис грн). Купили пилосос (4000 тис грн), який здатен урятувати коври...



По переду безна....



Вчора був, з митрополитом МИХАЇЛОМ, на горищі храму. Якби не віра Богу Живому!!!! Це жах. Це камінь на шию монастиря!!! Через рік два нас (храм свт МИКОЛАЯ) закриють. Там все гниле!



Цей храм грабували чверть століття. Люди пусті! На службі шум і гам! Не спроста Гелети по всьому храму вішали попередження: "всім хто розмовляє у храмі, посилаються скорботи"



Це жах! Громади НЕМАЄ!!!!! Люди не моляться, а просто розмовляють, пліткують, напрягають інших.



Одним словом є над чим працювати", - йдеться в дописі.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Будівля Свято-Миколаївського Жидичинського храму перебуває в аварійному та дуже запущеному стані, а під час богослужінь – шум і гамір.Про це на своїй сторінці у facebook написав архімандрит, намісник Жидичинського монастиря."З Божою поміччю будемо пробувати реанімувати ПРАВОСЛАВ'Я в нашому Миколаївському соборі.Коли ми побачили, що робиться в храмі, у вівтарі, в паламарці - це був відчай!!!!!!!! (Нам пропонували опублікувати фото побаченого, але ми, заради спокою вірян, вирішили утриматись від цієї пропозиції. Бо цього не може витримати навіть монаша свідомість...) Ще вчора, устами супер благодатних батюшок, з амвону Миколаївського собору голосили про істину, про канони, про благочестя... браття і сестри - це жах! Те що ми побачили - мерзость запустіння!!! Люди, які донині правили тут - просто заробляли на вас!Я знаю, що багатьом людям мій допис здасться популізмом. Але коли з нами зайшов у вівтар чоловік, який на автобазарі продає не завжди якісне авто, він заплакав як немовля....Людина, яка у світському житті намагається вижити, не витримала того розгулу безгосподарності і святотатства, який донині царював в Миколаєвському соборі!Сьогодні ми потратили близько 10 000 тис грн на відновлення нижнього кліросу, на освітлення (лед лампами). Шиємо облачення на престіл, бо до нині там були просто засмальцьовані шматки (близько 5000 тис грн). Купили пилосос (4000 тис грн), який здатен урятувати коври...По переду безна....Вчора був, з митрополитом МИХАЇЛОМ, на горищі храму. Якби не віра Богу Живому!!!! Це жах. Це камінь на шию монастиря!!! Через рік два нас (храм свт МИКОЛАЯ) закриють. Там все гниле!Цей храм грабували чверть століття. Люди пусті! На службі шум і гам! Не спроста Гелети по всьому храму вішали попередження: "всім хто розмовляє у храмі, посилаються скорботи"Це жах! Громади НЕМАЄ!!!!! Люди не моляться, а просто розмовляють, пліткують, напрягають інших.Одним словом є над чим працювати", - йдеться в дописі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію