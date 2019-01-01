Савченко тепер матиме власний Томос

Михаїл вручив голові Волинської ОДА Олександру Савченку копію Томосу про автокефалію України.



Про це стало відомо у четвер, 7 березня, під час колегії, яка відбувалася у Волинській обласній державній адміністрації.



«Це стосується не тільки церкви, але і нас з вами, всієї України», - мовив митрополит Луцький і Волинський Михаїл, коли подарував Олександру Савченку копію Томосу з дарчим написом, який отримав у місті Константинополь.



«Завдяки владиці Михаїлу, Президенту України, народу України наша країна перебуває на шляху до отримання повної незалежності», – розповів Савченко, прийнявши щедрий подарунок від митрополита.



Нагадаємо, що митрополит Луцький та Волинський Михаїл



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Митрополит Луцький і Волинськийвручив голові Волинської ОДАкопію Томосу про автокефалію України.Про це стало відомо у четвер, 7 березня, під час колегії, яка відбувалася у Волинській обласній державній адміністрації.«Це стосується не тільки церкви, але і нас з вами, всієї України», - мовив митрополит Луцький і Волинський Михаїл, коли подарував Олександру Савченку копію Томосу з дарчим написом, який отримав у місті Константинополь.«Завдяки владиці Михаїлу, Президенту України, народу України наша країна перебуває на шляху до отримання повної незалежності», – розповів Савченко, прийнявши щедрий подарунок від митрополита.Нагадаємо, що митрополит Луцький та Волинський Михаїл відіграв визначну роль під час Об’єднавчого собору та прийняв мужнє рішення, яке сприяло створенню єдиної церкви України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію