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Савченко тепер матиме власний Томос

Савченко тепер матиме власний Томос
Митрополит Луцький і Волинський Михаїл вручив голові Волинської ОДА Олександру Савченку копію Томосу про автокефалію України.

Про це стало відомо у четвер, 7 березня, під час колегії, яка відбувалася у Волинській обласній державній адміністрації.

«Це стосується не тільки церкви, але і нас з вами, всієї України», - мовив митрополит Луцький і Волинський Михаїл, коли подарував Олександру Савченку копію Томосу з дарчим написом, який отримав у місті Константинополь.

«Завдяки владиці Михаїлу, Президенту України, народу України наша країна перебуває на шляху до отримання повної незалежності», – розповів Савченко, прийнявши щедрий подарунок від митрополита.

Нагадаємо, що митрополит Луцький та Волинський Михаїл відіграв визначну роль під час Об’єднавчого собору та прийняв мужнє рішення, яке сприяло створенню єдиної церкви України.
Савченко тепер матиме власний Томос

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Теги: Олександр Савченко, Томос
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