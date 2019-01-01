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Просять допомогти волинянину, якого тяжко травмували за кордоном

Просять допомогти волинянину, якого тяжко травмували за кордоном
Волонтери закликають допомогти молодому волинянину Василю Соколу, який отримав тяжку травму в Німеччині. Саме там він зараз перебуває на лікуванні, позаяк наразі його траспортувати до України не можна. Хлопець - у дуже важкому стані.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила волонтер з Черкас Даша Макаренко.

Вона розповіла, що хлопець з села Звірів, Волинської області, а до Німеччини поїхав на заробітки.

"Зараз він у комі, переніс зупинку сердця. Лікарі жодних прогнозів не дають, кажуть, що мозок ушкоджений.

Але мама вірить і молиться — це саме головне!

Ввечері сьогодні відкрив очі на кілька хвилин та стиснув пальці (фахівці кажуть рефлекторно, мозок не працює).

Просимо будь-якої допомоги: молитви, репостом, фінансово", - розповіла волонтерка.
Просять допомогти волинянину, якого тяжко травмували за кордоном


Допомогти можна за цими реквізитами:

На карту ПриватБанку

5168755113208512
Гудзь Валентина Сергіївна
(063-624-12-17)

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Теги: допомога, травма, лікування, Німеччина
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