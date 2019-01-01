Просять допомогти волинянину, якого тяжко травмували за кордоном

Волонтери закликають допомогти молодому волинянину, який отримав тяжку травму в Німеччині. Саме там він зараз перебуває на лікуванні, позаяк наразі його траспортувати до України не можна. Хлопець - у дуже важкому стані.Про цеповідомила волонтер з ЧеркасВона розповіла, що хлопець з села Звірів, Волинської області, а до Німеччини поїхав на заробітки."Зараз він у комі, переніс зупинку сердця. Лікарі жодних прогнозів не дають, кажуть, що мозок ушкоджений.Але мама вірить і молиться — це саме головне!Ввечері сьогодні відкрив очі на кілька хвилин та стиснув пальці (фахівці кажуть рефлекторно, мозок не працює).Просимо будь-якої допомоги: молитви, репостом, фінансово", - розповіла волонтерка.Допомогти можна за цими реквізитами:На карту ПриватБанку