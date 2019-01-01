Двоє маленьких донечок-двійнят залишились без тата: волонтери закликають привітати дітей волинського Героя

На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.Маленькі красуні-іменинниці –– уже скоро зустрічатимуть свій перший день народження. Дівчатка є донечками– учасника бойових дій на Сході України, старшини, військовослужбовця 14-тої ОМБр. Чоловік ще 2002 р. проходив військову службу в навчальному центрі МВС м. Золочів Львівської обл. У 2004 р. був прийнятий на військову службу за контрактом та призначений у 1 механізовану роту 1 МБ ЗКБМ-НО (колишня 51-ша ОМБр) за спеціальністю начальник танкодрому. Микола брав участь у миротворчих місіях у Республіці Ірак (2006 р.) та у 2007-2009 р. у Республіці Ліберія під заступництвом ООН. У 2014 р. у першій хвилі мобілізації потрапив на Схід України.Під час виконання обов’язків служби у ході АТО в районі населеного пункту Мар’янка Донецької обл. чоловік потрапив під обстріл, де й отримав травму. Після лікування він продовжив службу уже на полігоні. Та, на жаль, наслідком отриманої травми для Миколи стала пухлина головного мозку. Погіршення самопочуття чоловік помітив, коли донечкам було лише два місяці. Він переніс дві надскладні операції, опромінення, але хвороба надто швидко прогресувала і не лишала шансу на одужання. 14 жовтня 2018 року на свято Покрови Пресвятої Богородиці, у День захисника України Микола помер, залишивши дружину з двома крихітками-донечками, які татка пам’ятатимуть лише по фото та одиноким відео, де він грається зі своєю малечею…Кароліна та Евеліна були довгоочікуваними дітьми у сім’ї Куценко. Шість довгих років подружжя чекало щасливої звістки, а коли дізналися, що будуть двійнята, то вирішили зробити це сюрпризом для усіх родичів, тож і словом не обмовилися про подвійну радість (тільки мамі дружини зізналися, коли та запитала, навіщо стільки одягу до пологового брати). Чоловік завжди мріяв мати донечку, а Господь нагородив його одразу двома. Після народження дівчаток Микола взяв відпустку на роботі, аби у перший місяць з усім допомагати. Він був уважним, чуйним і дуже добрим чоловіком та щасливим батьком. Тому й не дивно, що перше слово, яке вимовили донечки, було «тато», і зараз маленькі красуні самостійно шукають його зображення на світлинах і цілують найріднішого, та вже недосяжного, татка.Дівчатка ростуть жвавими та енергійними, щодня прагнуть все більше дізнатися про світ навколо, хоча й дуже різняться характерами. Каролінка завжди позитивна, часто посміхається, постійно кудись рухається, не може й хвилини всидіти на місці. Евеліна ж навпаки виважена та стримана, з обережністю ставиться до нових речей.Кароліна і Евеліна вже зараз є найкращими подругами, залюбки граються між собою, тому мама може лишити їх у кімнаті і зайнятися своїми хатніми справами.Матуся любить гуляти з донечками по місту, годувати голубів на центральній площі, бо ж дівчаткам цікаво усе, що відбувається навколо них. А ще Надія твердо переконана зберегти традиції, які започаткували разом з Миколою - велика сосна у хаті на Новий рік та пікніки на природі у теплі сонячні дні. Бо це те, що не дозволить забути, якою щасливою її родина була до трагедії.Куценко Кароліна та Евеліна. Невдовзі 1 рік (21.03.2018). м. Володимир-Волинський. Зріст: 80; Розмір взуття: 20.Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.