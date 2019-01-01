Волинянин, який травмувався на заробітках в Німеччині, вийшов з коми

Василь Сокол з волинського села Звірів, який



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомили волонтери.



"Наразі хлопець перебуває в лікарні Дюссельдорфа, куди його доставили після травми. Поруч з ним мама та сестра. Подробиць як, що, коли, і при яких обставинах з ним це сталось поки що не знаємо!



Зараз вже вийшов з коми,



Кілька днів тому хопець відкрив очі на кілька хвилин та стиснув пальці. Пізніше почав сам дихати, лікарі виявили гематому та запалення легень.



17 березня він відкрив очі та дивиться по сторонам. Загроза життю минула. Проте наступного дня Василь знову



19 березня хлопець час від часу прокидається, та навіть посміхається, проте звечора піднялась температура до 39.



У вівторок, 20 березня, температура піднялась до 41.





"Завжди, по різному себе почуває то гіше то краще, емоційно піднесений, знервований, через що лікарі не можуть зробити наразі МРТ поки стан не буде більш-менш спокійним. Вчора він впізнав маму та сестру. Коли прокидається то вже вимовляє потроху слова та речення.



Рахунки про оплату медичних послуг отримають не раніше вирішення питання між страховою та лікувальним закладом, переводи грошових переказів будуть розміщені в соцмережах згодом", - кажуть волонтери.



"На даний час вирішується питання з страховою компанією в Європі. Украінська страхова компанія надала відповідь про наше самостійне лікування Василя.



Нами було передано 350Є через money gram з Черкаського відділення Приватбанку.



Гроші котрі збираються можуть також знадобитись на етапі транспортування Василя до України, вже здійснено моніторинг організацій, які займаються даним видом перевезень, і були запропоновано суми: до Луцька - близько 3300 євро; до Києва близько 3500 євро;



На даний час небайдужими людьми зібрано 1000евро. Дякуємо всім за підтримку!".



Реквізити для допомоги:



5168755113208512 Гудзь Валентина Сергіївна

тел 0636241217





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