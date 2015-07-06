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У дівчини з села під Луцьком – рідкісна хвороба: потрібна допомога

У дівчини з села під Луцьком – рідкісна хвороба: потрібна допомога
У сімнадцятирічної Владислави Литвин з села Гірка Полонка – муковісцидоз. Вона щоденно потребує ліків. На жаль, не усіма ними дівчину забезпечує держава, тож потрібна допомога небайдужих.

Щомісячно на забезпечення необхідними медикаментами (окрім тих, що забезпечуються за рахунок державного бюджету) необхідно понад 10 тисяч гривень гривень. Гострою ж стала потреба покриття витрат в період березня-квітня цього року.

Наразі терміново необхідна сума на медикаментозне забезпечення – 20 тисяч гривень.

Тож всіх небайдужих просять відгукнутися та допомогти Владиславі.

Картка ПриватБанку мами Владислави – Литвин Людмила Миколаївна: 4149 4991 0609 3626.

Довідково:

Муковісцидоз – аутосомне, рецесивне, спадкове захворювання екзокринної залози. Воно вражає легені, потові залози та травну систему, викликаючи хронічні респіраторні та травні проблеми.

У дівчини з села під Луцьком – рідкісна хвороба: потрібна допомога


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Теги: Владислава Литвин, Гірка Полонка, муковісцидоз, допомога
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