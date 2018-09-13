вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Раптово помер військовий з волинської бригади

Раптово помер військовий з волинської бригади
З життя пішов військовий 14 ОМБр Володимир Дяченко.

Про це повідомили у прес-службі волинської бригади.

За інформацією, військовий помер внаслідок хвороби серця.

"З глибоким сумом повідомляємо, що смерть забрала у нас побратима і друга… Внаслідок хвороби серця раптово помер військовослужбовець нашої бригади, старший солдат Дяченко Володимир Анатолійович. У квітні Володимиру мало виповнитися лише 32… Як багато ще в житті міг би зробити...

Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким старшого солдата Володимира Дяченка у зв’язку з його передчасною смертю. Перебуваємо в скорботі разом із вами…" - йдеться у повідомленні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: смерть, військовий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Де і за скільки на Волині придбати лісовий березовий сік. КОНТАКТИ
У 17-річного волинянина – рак печінки: просять допомогти врятувати хлопця
Луцьких дошкільнят годували неякісним сиром від фігуранта гучного «маргаринового скандалу»
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Розшукують німця, який проживає на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:30
У Луцьку рятували центральний парк відпочинку від пожежі
Сьогодні, 11:22
Раптово помер військовий з волинської бригади
Сьогодні, 11:11
Волонтери закликали лучан голосувати свідомо
Сьогодні, 11:03
Автівки, будинки і земля: що у декларації очільника волинської обласної лікарні
Сьогодні, 11:02
Схожі новини
На Донбасі загинув український військовий На Донбасі загинув український військовий
18 березень, 10:42
Смертельна аварія на Волині: військовому, який залишив жертву серед дороги, дали «умовне» Смертельна аварія на Волині: військовому, який залишив жертву серед дороги, дали «умовне»
13 вересень, 2018, 14:12
На Донбасі загинув 20-річний військовий На Донбасі загинув 20-річний військовий
03 вересень, 2018, 15:23
«Стиште плач — я стояв і поліг за найкращу з держав»: загиблому бійцю-лучанину присвятили вірш «Стиште плач — я стояв і поліг за найкращу з держав»: загиблому бійцю-лучанину присвятили вірш
26 серпень, 2018, 14:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
24 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
24 березень, 09:32
 1
Розшукують німця, який проживає на Волині. ФОТО
Сьогодні, 11:30
 0
У Луцьку рятували центральний парк відпочинку від пожежі
Сьогодні, 11:22
 0
Раптово помер військовий з волинської бригади
Сьогодні, 11:11
 0
Волонтери закликали лучан голосувати свідомо
Сьогодні, 11:03
 0
Медіа
відео
1/8