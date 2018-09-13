Раптово помер військовий з волинської бригади

З життя пішов військовий 14 ОМБрПро це повідомили у прес-службі волинської бригади.За інформацією, військовий помер внаслідок хвороби серця."З глибоким сумом повідомляємо, що смерть забрала у нас побратима і друга… Внаслідок хвороби серця раптово помер військовослужбовець нашої бригади, старший солдат Дяченко Володимир Анатолійович. У квітні Володимиру мало виповнитися лише 32… Як багато ще в житті міг би зробити...Командування та особовий склад військової частини висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким старшого солдата Володимира Дяченка у зв’язку з його передчасною смертю. Перебуваємо в скорботі разом із вами…" - йдеться у повідомленні.