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Луцький перевізник просить підвищити вартість проїзду у маршрутках ввечері до 7 гривень

Луцький перевізник просить підвищити вартість проїзду у маршрутках ввечері до 7 гривень
«АТП №1» просить підвищення вартості проїзду у маршрутках Луцька в вечірній час.

Про це йшлося у четвер, 18 квітня, під час громадського обговорення.

Виконувач обов'язків директора департаменту економічної політики міськради Костянтин Патракеєв повідомив, що проект щодо зміни вартості проїзду опублікували на сайті міської ради 2 лютого 2019 року і протягом майже двох місяців надійшла пропозиція лише від «АТП №1».

Перевізник просить, аби у вечірній час вартість проїзду підвищили до 7 гривень.


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Теги: маршрутка, проїзд, перевізники
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