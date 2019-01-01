Луцький перевізник просить підвищити вартість проїзду у маршрутках ввечері до 7 гривень
Сьогодні, 15:11
«АТП №1» просить підвищення вартості проїзду у маршрутках Луцька в вечірній час.
Про це йшлося у четвер, 18 квітня, під час громадського обговорення.
Виконувач обов'язків директора департаменту економічної політики міськради Костянтин Патракеєв повідомив, що проект щодо зміни вартості проїзду опублікували на сайті міської ради 2 лютого 2019 року і протягом майже двох місяців надійшла пропозиція лише від «АТП №1».
Перевізник просить, аби у вечірній час вартість проїзду підвищили до 7 гривень.
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Про це йшлося у четвер, 18 квітня, під час громадського обговорення.
Виконувач обов'язків директора департаменту економічної політики міськради Костянтин Патракеєв повідомив, що проект щодо зміни вартості проїзду опублікували на сайті міської ради 2 лютого 2019 року і протягом майже двох місяців надійшла пропозиція лише від «АТП №1».
Перевізник просить, аби у вечірній час вартість проїзду підвищили до 7 гривень.
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