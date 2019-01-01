Замкнувся у квартирі і випав з 5-го поверху: мама маленького лучанина просить про допомогу

11 квітня шестирічний Богданчик з Луцька випав із вікна п’ятого поверху власного будинку.Його мама –розповіла, що залишила сина із братом, а сама пішла до магазину по продукти. «Наказала ж йому не відходити від дитини», – каже пані Марія.Коли брат вийшов покурити на коридор, то Богданчик лишився вдома сам, двері до квартири замкнулися, а у хлопчика фобія. Він не може залишатися наодинці. Тоді почали панікувати обоє, і брат Марії, і сам Богдан.Чоловік попросив дитину перекинути йому ключі від квартири через балкон. Так все і трапилось. Богданчик випав із п’ятого поверху і значно травмувався. Тепер йому потрібна не одна дороговартісна операція.Марія Джеджера виховує сина самотужки, тому просить небайдужих допомогти поставити на ноги свою дитину.Джеджера Марія Петрівна