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Замкнувся у квартирі і випав з 5-го поверху: мама маленького лучанина просить про допомогу

Замкнувся у квартирі і випав з 5-го поверху: мама маленького лучанина просить про допомогу
11 квітня шестирічний Богданчик з Луцька випав із вікна п’ятого поверху власного будинку.

Його мама – Марія Джеджера розповіла, що залишила сина із братом, а сама пішла до магазину по продукти. «Наказала ж йому не відходити від дитини», – каже пані Марія.

Коли брат вийшов покурити на коридор, то Богданчик лишився вдома сам, двері до квартири замкнулися, а у хлопчика фобія. Він не може залишатися наодинці. Тоді почали панікувати обоє, і брат Марії, і сам Богдан.

Чоловік попросив дитину перекинути йому ключі від квартири через балкон. Так все і трапилось. Богданчик випав із п’ятого поверху і значно травмувався. Тепер йому потрібна не одна дороговартісна операція.

Марія Джеджера виховує сина самотужки, тому просить небайдужих допомогти поставити на ноги свою дитину.

Номер картки мами 5168 7427 0283 0633
Джеджера Марія Петрівна

Замкнувся у квартирі і випав з 5-го поверху: мама маленького лучанина просить про допомогу
Замкнувся у квартирі і випав з 5-го поверху: мама маленького лучанина просить про допомогу


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Теги: Луцьк, допомога, випав з вікна
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