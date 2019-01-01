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У Луцьку віддали землю під дитячу церкву

У Луцьку віддали землю під дитячу церкву
У Луцьку надали в постійне користування земельну ділянку для будівництва дитячої церкви на Конякіна, 25-в.

Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.

Йдеться про землю площею 0,4182 га. Настоятель храму отець Віктор розповів, що основна суть проекту – християнське виховання та благочестя. За його словами, на місці буде не лише храм, а й інші приміщення, зокрема, пеленальна кімната.

«У Луцьку ці питання дуже актуальні. У нас є психотерапевти, психологи, сімейні лікарі, які можуть допомагати, наприклад, подолати післяродову депресію. Зараз ми орендуємо залу і понад 200 людей на тиждень навчаємо і допомагаємо їм», - зауважив він.

Депутат Павло Данильчук запитав, чому обрали саме цю земельну ділянку, адже тут планували будувати дитсадок.

«Садочок там технічно не може бути, як мені пояснили, бо там дорога і мало місця. Це питання багато років не вирішувалося. Дитяча церква – місце для всієї родини, а такі садочки, в які й мої дітки ходять, вони не хочуть відвідувати, а в церкву до мене біжать», - відповів отець.

Євген Ткачук зауважив, що питання почали обговорювати ще за головування Миколи Романюка. Ідею запропонував митрополит Луцький і Волинський Михаїл. До того ж, храм збудують за кошти громади, тобто, церковні пожертви, а не за рахунок міського бюджету.


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Теги: церква, діти, Луцьк, будівництво
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У прямому і переносному значенні поставили хрест на садочку !
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