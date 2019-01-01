У Луцьку віддали землю під дитячу церкву





Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.



Йдеться про землю площею 0,4182 га. Настоятель храму отець Віктор розповів, що основна суть проекту – християнське виховання та благочестя. За його словами, на місці буде не лише храм, а й інші приміщення, зокрема, пеленальна кімната.



«У Луцьку ці питання дуже актуальні. У нас є психотерапевти, психологи, сімейні лікарі, які можуть допомагати, наприклад, подолати післяродову депресію. Зараз ми орендуємо залу і понад 200 людей на тиждень навчаємо і допомагаємо їм», - зауважив він.



Депутат Павло Данильчук запитав, чому обрали саме цю земельну ділянку, адже тут планували будувати дитсадок.



«Садочок там технічно не може бути, як мені пояснили, бо там дорога і мало місця. Це питання багато років не вирішувалося. Дитяча церква – місце для всієї родини, а такі садочки, в які й мої дітки ходять, вони не хочуть відвідувати, а в церкву до мене біжать», - відповів отець.



Євген Ткачук зауважив, що питання почали обговорювати ще за головування Миколи Романюка. Ідею запропонував митрополит Луцький і Волинський Михаїл. До того ж, храм збудують за кошти громади, тобто, церковні пожертви, а не за рахунок міського бюджету.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку надали в постійне користування земельну ділянку для будівництва дитячої церкви на Конякіна, 25-в.Про це йшлося у середу, 24 квітня, під час сесії Луцькради.Йдеться про землю площею 0,4182 га. Настоятель храму отецьрозповів, що основна суть проекту – християнське виховання та благочестя. За його словами, на місці буде не лише храм, а й інші приміщення, зокрема, пеленальна кімната.«У Луцьку ці питання дуже актуальні. У нас є психотерапевти, психологи, сімейні лікарі, які можуть допомагати, наприклад, подолати післяродову депресію. Зараз ми орендуємо залу і понад 200 людей на тиждень навчаємо і допомагаємо їм», - зауважив він.Депутат Павло Данильчук запитав, чому обрали саме цю земельну ділянку, адже тут планували будувати дитсадок.«Садочок там технічно не може бути, як мені пояснили, бо там дорога і мало місця. Це питання багато років не вирішувалося. Дитяча церква – місце для всієї родини, а такі садочки, в які й мої дітки ходять, вони не хочуть відвідувати, а в церкву до мене біжать», - відповів отець.зауважив, що питання почали обговорювати ще за головування. Ідею запропонував митрополит Луцький і Волинський. До того ж, храм збудують за кошти громади, тобто, церковні пожертви, а не за рахунок міського бюджету.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію