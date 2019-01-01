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Тато бачив її лише тиждень: просять зробити подарунок маленькій донечці волинського Героя

Тато бачив її лише тиждень: просять зробити подарунок маленькій донечці волинського Героя
На Волині триває реалізація проекту «Діти Небесного Легіону».

Організатори повідомили про ще одну дитину, якій охочі можуть допомогти.

ЧИТАТИ БІЛЬШЕ ПРО ДІТЕЙ НЕБЕСНОГО ЛЕГІОНУ

Щоб допомогти, потрібно звертатися за цими контактами: (050) 973-44-84; (098) 948-14-50.

Перший день народження такої довгоочікуваної донечки Валерії святкуватимуть уже скоро у родині Вільчинських на Волині. Тато дівчинки – Вільчинський Микола Григорович – до мобілізації працював в газовій компанії. Призваний на військову службу по мобілізації у зону проведення АТО весною 2014 року.Після демобілізації він підписав контракт та служив солдатом в 24-й окремій механізованій бригаді. Загинув від кулі снайпера 12 червня 2018 року в районі смт. Новгородське, Донецької області.

Донечку Валерію тато Микола бачив лише тиждень, коли його відпустили на хрестини доньки. Після повернення Миколи на передову, через 2 дні родина отримала жахливу звістку.

Тепер в маленької Валерії уже не буде люблячого татка, який уже не візьме на ручки, не побавиться, і навіть свої перші кроки вона робить тримаючись за руку лише мами. Мама Наталія – тепер її єдина опора в житті та підтримка.

Як і всі малятка Валерія росте веселою жвавою дівчинкою і як усі дітки в такому віці любить пізнавати все нове та цікаве. Валерія бавиться з іграшками, розглядає книжечки, робить перші кроки в пізнанні своєї квартири та свого містечка.

Дівчинка дуже любить тваринок. Та поки дівчинка ще маленька, мама не заводить котиків чи собачок. Наразі лише маленький хом'ячок тішить Валерію та її шестирічного братика Олексія.

Завжди підтримає Наталю та допоможе в догляді з дітками бабуся (Наталчина мама), за що вона їй дуже вдячна. Адже в найскладнішу хвилину свого життя вона була поруч.

У цієї маленької красуні попереду ще все життя, але доля лишила її батька, і цю втрату не можна оцінити у матеріальному плані. Адже дівчинка татка знатиме лише з фото. Та в наших силах зробити день народження Валерії незабутнім, щоб ці спомини були яскравими та веселковими, як і все у дитинстві.

Маєте бажання підтримати дітей – переказуйте кошти нашому координатору даного проекту Natali Sky(Приватбанк: 4149-4991-1461-8547 Скиба Наталія Миколаївна), адже під нашою опікою станом на 2018 рік – 221 дитина, віком від 3 місяців до 20 років. Але в переказі ви можете і конкретно зазначити, на яку саме дитину адресуєте допомогу.

Інформація для благодійників: Вільчинська Валерія - невдовзі 1 рік (04.05.2018). Горохівський р-н.Зріст: 92 см; Розмір взуття: 24. Подарунок до ДН: будь-який сюрприз на ваш розсуд.

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Теги: АТО, мрія, благодійність, допомога, діти небесного легіону
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