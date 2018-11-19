Повідомили про стан жінки, яку знайшли непритомною біля Стиру





Про це розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.



Нагадаємо,



На вигляд їй 50-55 років, середньої тілобудови, волосся сиве, коротке, відсутні верхні зуби.



У поліції просять допомогти встановити особу жінки. Якщо вам відома будь-яка інформація, закликають невідкладно повідомити її за номерами телефонів: 099-142-03-82, 066-540-36-92 або 102.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жінка, яку днями знайшли на березі Стиру, до тями так і не приходила. Наразі вона перебуває в палаті інтенсивної терапії у відділенні анестезіології Луцької міської клінічної лікарні. Медики підтримують життєві функції її організму за допомогою апарату штучної вентиляції легень.Про це розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарніНагадаємо, 5 травня близько 20 години луцькі правоохоронці знайшли непритомну жінку на березі річки Стир. На вигляд їй 50-55 років, середньої тілобудови, волосся сиве, коротке, відсутні верхні зуби.У поліції просять допомогти встановити особу жінки. Якщо вам відома будь-яка інформація, закликають невідкладно повідомити її за номерами телефонів:або

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