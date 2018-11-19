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Повідомили про стан жінки, яку знайшли непритомною біля Стиру

Повідомили про стан жінки, яку знайшли непритомною біля Стиру
Жінка, яку днями знайшли на березі Стиру, до тями так і не приходила. Наразі вона перебуває в палаті інтенсивної терапії у відділенні анестезіології Луцької міської клінічної лікарні. Медики підтримують життєві функції її організму за допомогою апарату штучної вентиляції легень.

Про це розповів заступник головного лікаря з організаційно-методичної роботи Луцької міської клінічної лікарні Андрій Смольянінов.

Нагадаємо, 5 травня близько 20 години луцькі правоохоронці знайшли непритомну жінку на березі річки Стир.

На вигляд їй 50-55 років, середньої тілобудови, волосся сиве, коротке, відсутні верхні зуби.

У поліції просять допомогти встановити особу жінки. Якщо вам відома будь-яка інформація, закликають невідкладно повідомити її за номерами телефонів: 099-142-03-82, 066-540-36-92 або 102.



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Теги: розшук, Луцьк, жінка, поліція, допомога, ЛМКЛ
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