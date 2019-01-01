Рахунок йде на дні: у маленької дівчинки з Волині виявили пухлину мозку
Сьогодні, 00:27
Маленька дівчинка Марія Веремчук з села Грабове терміново потребує допомоги небайдужих. Марійці 1 рік та 10 місяців і у неї виявили пухлину мозку.
Тітка хворої дівчинки розповіла, що пухлину виявили кілька днів тому. Зараз Марійка проходить обстеження у Волинській обласній дитячій лікарні. У неї діагностували кістозно-солідний утвір задньої черепної ямки, вторинна внутрішня оклюзійна субкомпенсована гідроцефалія.
Тато Марійки Максим Веремчук працює у Шацькому будинку культури, а мама вчителька.
"Це молода сім'я, на шляху у якої випало багато випробувань. Дідусь Марійки не працює, оскільки має інваліднісь, але старається допомагати своїй сім'ї всім чим може. Не так давно Марійка втратила бабусю, і нещодавно захворіла прабабуся.
Мама з татом Марійки дуже чесні, хороші люди, які ніколи не жаліються. І долають усі труднощі разом.
Це віруюча сім'я, яка постійно відвідує храм. Марійка дуже бажана і довгоочікувана донечка у них. Допоможіть моїй племінниці", - закликає тітка дівчинки.
5168 7573 0817 3105
Веремчук Максим Сергійович (тато)
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Тітка хворої дівчинки розповіла, що пухлину виявили кілька днів тому. Зараз Марійка проходить обстеження у Волинській обласній дитячій лікарні. У неї діагностували кістозно-солідний утвір задньої черепної ямки, вторинна внутрішня оклюзійна субкомпенсована гідроцефалія.
Тато Марійки Максим Веремчук працює у Шацькому будинку культури, а мама вчителька.
"Це молода сім'я, на шляху у якої випало багато випробувань. Дідусь Марійки не працює, оскільки має інваліднісь, але старається допомагати своїй сім'ї всім чим може. Не так давно Марійка втратила бабусю, і нещодавно захворіла прабабуся.
Мама з татом Марійки дуже чесні, хороші люди, які ніколи не жаліються. І долають усі труднощі разом.
Це віруюча сім'я, яка постійно відвідує храм. Марійка дуже бажана і довгоочікувана донечка у них. Допоможіть моїй племінниці", - закликає тітка дівчинки.
5168 7573 0817 3105
Веремчук Максим Сергійович (тато)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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