Відомий історик із Луцька бореться з важкою недугою: просять допомогти з коштами

Ярослав Шабала потребує допомоги на лікування.



Про це пише



Декілька місяців тому стало відомо, що у



Усіх небайдужих студенти та викладачі факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського нацуніверситету імені Лесі Українки закликають не залишатися осторонь, оскільки сума цього лікування непідйомна для родини.



Реквізити для допомоги:



ПриватБанк: 5168-7427-2259-0035 Шабала Ярослав Миколайович.

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