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Відомий історик із Луцька бореться з важкою недугою: просять допомогти з коштами

Відомий історик із Луцька бореться з важкою недугою: просять допомогти з коштами
Відомий історик із Луцька, професор Ярослав Шабала потребує допомоги на лікування.

Про це пише IA ZIK.

Декілька місяців тому стало відомо, що у відомого науковця погіршився стан здоров’я. Ярослав Шабала уже пройшов значний медикаментозний курс, але потребує допомоги і в подальшому, адже попереду – ще курс лікування.

Усіх небайдужих студенти та викладачі факультету історії, політології та національної безпеки Східноєвропейського нацуніверситету імені Лесі Українки закликають не залишатися осторонь, оскільки сума цього лікування непідйомна для родини.

Реквізити для допомоги:

ПриватБанк: 5168-7427-2259-0035 Шабала Ярослав Миколайович.

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Теги: допомога, гроші, лікування
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