Відомо, у якому кафе Ковеля – масове отруєння





Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.



Нагадаємо, до лікарні потрапили понад 10 людей, серед яких двоє дітей.



Зауважимо, поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження. Відомо, що наразі заклад громадського харчування не працює.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У п’ятницю, 7 червня, в одному із закладів громадського харчування в Ковелі під час святкування хрестин отруїлися гості. Наразі відомо, що прикрий інцидент стався у кафе «Рандеву», що на вулиці Луцькій, 16.Про цестало відомо з власних джерел.Нагадаємо, до, серед яких двоє дітей.Зауважимо, поліція розпочала за цим фактом. Відомо, що наразі заклад громадського харчування не працює.

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