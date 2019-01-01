вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Відомо, у якому кафе Ковеля – масове отруєння

Відомо, у якому кафе Ковеля – масове отруєння
У п’ятницю, 7 червня, в одному із закладів громадського харчування в Ковелі під час святкування хрестин отруїлися гості. Наразі відомо, що прикрий інцидент стався у кафе «Рандеву», що на вулиці Луцькій, 16.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.

Нагадаємо, до лікарні потрапили понад 10 людей, серед яких двоє дітей.

Зауважимо, поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження. Відомо, що наразі заклад громадського харчування не працює.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, Рандеву, Волинь, отруєння
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Де та за скільки можна відпочити на Гряді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Поблизу Луцька зіткнулись легковик та мікроавтобус, автомобілі сильно потрощені. ФОТО
Сьогодні, 21:05
У спеку на Волині діють пункти відстою вантажівок. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 20:43
Відомо, у якому кафе Ковеля – масове отруєння
Сьогодні, 20:11
Асфальтний апокаліпсис: коли у Луцьку з’являться дороги
Сьогодні, 20:00
Підприємець, сміття якого знайшли в лісі на Волині, прибрав і свій, і чужий непотріб
Сьогодні, 19:46
Схожі новини
Поліція взялася за кафе у Ковелі, де масово отруїлися люди Поліція взялася за кафе у Ковелі, де масово отруїлися люди
Сьогодні, 12:04
На Волині розшукують білоруса, який приїхав до Ковеля та зник На Волині розшукують білоруса, який приїхав до Ковеля та зник
Сьогодні, 09:51
На Волині – масове отруєння у закладі громадського харчування На Волині – масове отруєння у закладі громадського харчування
11 червень, 19:04
Лише диво вберегло: на Волині поїзд зіткнувся з вантажівкою Лише диво вберегло: на Волині поїзд зіткнувся з вантажівкою
07 червень, 16:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Поблизу Луцька зіткнулись легковик та мікроавтобус, автомобілі сильно потрощені. ФОТО
Сьогодні, 21:05
 0
У спеку на Волині діють пункти відстою вантажівок. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 20:43
 0
Відомо, у якому кафе Ковеля – масове отруєння
Сьогодні, 20:11
 0
Асфальтний апокаліпсис: коли у Луцьку з’являться дороги
Сьогодні, 20:00
 0
Підприємець, сміття якого знайшли в лісі на Волині, прибрав і свій, і чужий непотріб
Сьогодні, 19:46
 0
Медіа
відео
1/8
﻿