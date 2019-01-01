Відомо, у якому кафе Ковеля – масове отруєння
Сьогодні, 20:11
У п’ятницю, 7 червня, в одному із закладів громадського харчування в Ковелі під час святкування хрестин отруїлися гості. Наразі відомо, що прикрий інцидент стався у кафе «Рандеву», що на вулиці Луцькій, 16.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, до лікарні потрапили понад 10 людей, серед яких двоє дітей.
Зауважимо, поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження. Відомо, що наразі заклад громадського харчування не працює.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо з власних джерел.
Нагадаємо, до лікарні потрапили понад 10 людей, серед яких двоє дітей.
Зауважимо, поліція розпочала за цим фактом кримінальне провадження. Відомо, що наразі заклад громадського харчування не працює.
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