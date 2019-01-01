вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку тролейбус наїхав на чоловіка. ФОТО

У Луцьку тролейбус наїхав на чоловіка. ФОТО
У понеділок, 17 червня, близько 16:00 години на Київському майдані у Луцьку сталась дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса.

За попередньою інформацією водій тролейбуса здійснив наїзд на громадянина 1964 року народження - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у поліції.

Наразі відомо, що потерпілого чоловіка госпіталізували, а на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Окрім того, патрульні забезпечили охорону місця події.

У Луцьку тролейбус наїхав на чоловіка. ФОТО
У Луцьку тролейбус наїхав на чоловіка. ФОТО
У Луцьку тролейбус наїхав на чоловіка. ФОТО
У Луцьку тролейбус наїхав на чоловіка. ФОТО
У Луцьку тролейбус наїхав на чоловіка. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, тролейбус, Київський майдан, поліція
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Від і до: скільки коштують перші чорниці та суниці на ринку у Луцьку
Відпочинок у Мельниках: де, за скільки та які умови
Відпочинок у Пульмі: місця, ціни та умови
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Для авіаційної безпеки та цивільного захисту: МВС придбає 13 українських літаків Ан-178
Сьогодні, 22:27
Збиратимуть кошти на операцію хворому хлопчику: луцький музикант дасть благодійний концерт
Сьогодні, 21:53
У Луцьку тролейбус наїхав на чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 21:28
Голова громади на Волині балотується в нардепи
Сьогодні, 21:16
З 1 липня в Україні подорожчають оформлення закордонного паспорту та ID-картки
Сьогодні, 20:39
Схожі новини
На Сумщині поліцейське авто на «зебрі» збило 10-річного хлопчика – дитина в реанімації На Сумщині поліцейське авто на «зебрі» збило 10-річного хлопчика – дитина в реанімації
08 червень, 12:39
У Луцьку маршрутка врізалася в Audi: зад легковика розтрощений вщент У Луцьку маршрутка врізалася в Audi: зад легковика розтрощений вщент
25 травень, 14:40
Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та евакуатор. ФОТО Не поділили дорогу: у Луцьку зіткнулись тролейбус та евакуатор. ФОТО
14 травень, 00:22
У Луцьку мотоцикл зіткнувся з легковиком. ФОТО У Луцьку мотоцикл зіткнувся з легковиком. ФОТО
13 травень, 20:58
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В озері Світязь втопився відпочивальник
Сьогодні, 10:38
 1
У волинському селищі негода вирвала дерева із землі. ФОТО
16 червень, 23:10
 1
У волинському селі на дорозі автомобіль «згубив» трупи курей
16 червень, 21:22
 1
Для авіаційної безпеки та цивільного захисту: МВС придбає 13 українських літаків Ан-178
Сьогодні, 22:27
 0
Збиратимуть кошти на операцію хворому хлопчику: луцький музикант дасть благодійний концерт
Сьогодні, 21:53
 0
Медіа
відео
1/8
﻿