У Луцьку тролейбус наїхав на чоловіка. ФОТО
Сьогодні, 21:28
У понеділок, 17 червня, близько 16:00 години на Київському майдані у Луцьку сталась дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса.
За попередньою інформацією водій тролейбуса здійснив наїзд на громадянина 1964 року народження - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у поліції.
Наразі відомо, що потерпілого чоловіка госпіталізували, а на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Окрім того, патрульні забезпечили охорону місця події.
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За попередньою інформацією водій тролейбуса здійснив наїзд на громадянина 1964 року народження - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у поліції.
Наразі відомо, що потерпілого чоловіка госпіталізували, а на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.
Окрім того, патрульні забезпечили охорону місця події.
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