У Луцьку тролейбус наїхав на чоловіка. ФОТО





За попередньою інформацією водій тролейбуса здійснив наїзд на громадянина 1964 року народження - повідомили Інформаційному агентству ВолиньPost у поліції.



Наразі відомо, що потерпілого чоловіка госпіталізували, а на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.



Окрім того, патрульні забезпечили охорону місця події.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У понеділок, 17 червня, близько 16:00 години на Київському майдані у Луцьку сталась дорожньо-транспортна пригода за участю тролейбуса.За попередньою інформацією водій тролейбуса здійснив наїзд на громадянина 1964 року народження - повідомилиу поліції.Наразі відомо, що потерпілого чоловіка госпіталізували, а на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.Окрім того, патрульні забезпечили охорону місця події.

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