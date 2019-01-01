Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 липня
Сьогодні, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:
Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
Школа
с. Селець, вул.:Шкільна, Молодіжна
2. 9:00-17:00
Стоматологічна поліклініка, дім молитви «Зал царства Свідків Єгови»
м. Володимир.-Волинський, вул.: Козацька 5-19, 2-18, Драгоманова 48-60, 39а, 41, Довбуша 7А
Горохівський район
Інформацію не надано.
Іваничівський район
1. 9:30 – 16:30
с.Петрово вул.Зелена,Сонячна,Тиха
2. 9:30 – 17:00.
с.Завидів вул.Центральна 51-86,магазин ФОП Коальчук
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:00
Школа, Сільська рада, Будинок культури, Церква.
с.Полиці, вул. Красноберіз, вул. Набережна.
2. 09:30 – 17:00
ПП Скоць Л.А., ПП Токарчук С.П.
с.В.Обзир, вул.. Нова.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1.
КТП-255
09:30-17:00
Школа, Полонківське споживче товариство.
с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
2.
КТП-50
09:30-17:00
с. В.Омеляник вул. Проектна, Ювілейна
3.
КТП-136
09:30-17:00
с. В.Омеляник вул. Проектна, Педагогічна, Стуса
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
1. 10:00-15:40
Вишка мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», Вишка мобільного зв’язку Лайф, ФОП Бубало, ФОП Пугач, ФОП Хвесик М.С, Швайко О.П, ФОП Хвесих І.М, ТзОВ «Сосна» забійний цех,
смт.Любешів вул.Березня, Костюшка,
с.Рудка, Наїздово, Коновка
Маневицький район
1. 10:00-20:00
КТП-464, смт. Колки - ТзОВ"Маневицький райагропостач" (виробнича база).
КТП-281 - Колківське вище професійне училище.
ЗТП-242 - Районний відділ освіти (школа, башня).
КТП-209 - СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Ластівка»), Колківське вище професійне училище (учбовий корпус, лабораторія, гуртожиток), Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (бібліотека), ФОП Горбач В.В. (магазин «Вікторія»).
КТП-298 - Колківське споживче товариство (прод.магазин), Колківське виробниче управління ЖКГ (контора, пилорама), СП "Маневицьке ОПГХ" (прод.магазин, кафе «Казка»), ФОП Кучмик Т.Г.(магазин).
КТП-275 – с. Старосілля - сільська рада (клуб, водонапірна башня, СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-104 – Церква.
ЩТП-482.
КТП-107, смт. Колки - ДП"Колківське лісове господарство" (лісозавод).
КТП-105 - Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (музична школа), ФОП Ковальська Н.А. (цех безалког.напоїв), Волинський обл. благодійний фонд "Філіппус-Луцьк", ФОП Алексійчук Катерина Калинівна (магазин).
КТП-106 - Колківська селищна рада (дит.садок, дит.садок № 2), Колківське споживче товариство (магазин «Вест»), Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда.
КТП-309 - Колківська селищна рада (адмінприміщенн), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (склад, контора, гастроном »Маркет», універмаг, цех контори, прод.магазин № 3), ФОП Кальковець Володимир Григорович (магазин), ФОП Рейкін Олег Борисович (бар «Ретро»), Церква, ФОП Калуш Микола Миколайович (будівельний майданчик), ФОП Потоцькі Максим Павлович, ФОП Баль Олександр Володимирович (магазин-квартира).
2. 11:00-17:00
с. Копилля.
3. 10:00-17:00
Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
с. Хряськ.
місто Нововолинськ
1
ПЛ-0.4 кВ Л-3 ТП-24
09:00 – 17:00
м.Нововолинськ
вул.Толстого
вул.А.Кримського, 76-80
2
ПЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-13
09:00 – 17:00
м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 29-47, 58-88
пров.Південний
І провулок, 3-15,2-22
ІІ провулок, 1-17, 4-14
вул.Л.Толстого, 22
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ від КТП-114
9:00-17:00
с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення
с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2
ПЛ-0,4 кВ від КТП-426
9:00-17:00
с.Іванчиці
с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3
ПЛ-0,4 кВ від КТП-319
9:00-17:00
смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4
ПЛ-0,4 кВ від КТП-477
9:00-17:00
м.Рожище, вул. Курбаса
5
ПЛ-0,4 кВ від КТП-94
9:00-17:00
м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп
м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7
ПЛ-0,4 кВ від КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
8
ПЛ-0,4 кВ від КТП-314
9:00-17:00
с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП
с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
9
ПЛ-0,4 кВ від КТП-313
9:00-17:00
с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи
с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10
ПЛ-0,4 кВ від КТП-47
9:00-17:00
с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП
с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11
ПЛ-0,4 кВ від КТП-176
9:00-17:00
с.Яблунівка
с.Яблунівка
12
ПЛ-0,4 кВ від КТП-325
9:00-17:00
с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб
с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13
КТП-207
9:00-17:00
с.Ворончин молитовний будинок, магазин, сільська рада, церква
с.Ворончин, вул.Гагаріна, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Шкільна
14
ПЛ-10кВ Л34-03
9:00-17:00
с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
15
КТП-208
9:00-17:00
с.Ворончин ФАП
с.Ворончин, вул.Шкільна
16
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00
с.Немир, Раймісто
с.Немир, Раймісто
Старовижівський район
1
ПЛ-10кв 93-05.
10:00 - 16:00.
половина населеного пункту с. Смідин
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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Володимир-Волинський район
1. 9:00-17:00
Школа
с. Селець, вул.:Шкільна, Молодіжна
2. 9:00-17:00
Стоматологічна поліклініка, дім молитви «Зал царства Свідків Єгови»
м. Володимир.-Волинський, вул.: Козацька 5-19, 2-18, Драгоманова 48-60, 39а, 41, Довбуша 7А
Горохівський район
Інформацію не надано.
Іваничівський район
1. 9:30 – 16:30
с.Петрово вул.Зелена,Сонячна,Тиха
2. 9:30 – 17:00.
с.Завидів вул.Центральна 51-86,магазин ФОП Коальчук
Камінь-Каширський район
1. 09:30 – 16:00
Школа, Сільська рада, Будинок культури, Церква.
с.Полиці, вул. Красноберіз, вул. Набережна.
2. 09:30 – 17:00
ПП Скоць Л.А., ПП Токарчук С.П.
с.В.Обзир, вул.. Нова.
Ківерцівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Ковельський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано.
Луцький район
1.
КТП-255
09:30-17:00
Школа, Полонківське споживче товариство.
с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.
2.
КТП-50
09:30-17:00
с. В.Омеляник вул. Проектна, Ювілейна
3.
КТП-136
09:30-17:00
с. В.Омеляник вул. Проектна, Педагогічна, Стуса
Любомльський та Шацький райони
Вимкнень споживачів не заплановано.
Любешівський район
1. 10:00-15:40
Вишка мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», Вишка мобільного зв’язку Лайф, ФОП Бубало, ФОП Пугач, ФОП Хвесик М.С, Швайко О.П, ФОП Хвесих І.М, ТзОВ «Сосна» забійний цех,
смт.Любешів вул.Березня, Костюшка,
с.Рудка, Наїздово, Коновка
Маневицький район
1. 10:00-20:00
КТП-464, смт. Колки - ТзОВ"Маневицький райагропостач" (виробнича база).
КТП-281 - Колківське вище професійне училище.
ЗТП-242 - Районний відділ освіти (школа, башня).
КТП-209 - СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Ластівка»), Колківське вище професійне училище (учбовий корпус, лабораторія, гуртожиток), Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (бібліотека), ФОП Горбач В.В. (магазин «Вікторія»).
КТП-298 - Колківське споживче товариство (прод.магазин), Колківське виробниче управління ЖКГ (контора, пилорама), СП "Маневицьке ОПГХ" (прод.магазин, кафе «Казка»), ФОП Кучмик Т.Г.(магазин).
КТП-275 – с. Старосілля - сільська рада (клуб, водонапірна башня, СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП).
КТП-104 – Церква.
ЩТП-482.
КТП-107, смт. Колки - ДП"Колківське лісове господарство" (лісозавод).
КТП-105 - Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (музична школа), ФОП Ковальська Н.А. (цех безалког.напоїв), Волинський обл. благодійний фонд "Філіппус-Луцьк", ФОП Алексійчук Катерина Калинівна (магазин).
КТП-106 - Колківська селищна рада (дит.садок, дит.садок № 2), Колківське споживче товариство (магазин «Вест»), Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда.
КТП-309 - Колківська селищна рада (адмінприміщенн), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (склад, контора, гастроном »Маркет», універмаг, цех контори, прод.магазин № 3), ФОП Кальковець Володимир Григорович (магазин), ФОП Рейкін Олег Борисович (бар «Ретро»), Церква, ФОП Калуш Микола Миколайович (будівельний майданчик), ФОП Потоцькі Максим Павлович, ФОП Баль Олександр Володимирович (магазин-квартира).
2. 11:00-17:00
с. Копилля.
3. 10:00-17:00
Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).
с. Хряськ.
місто Нововолинськ
1
ПЛ-0.4 кВ Л-3 ТП-24
09:00 – 17:00
м.Нововолинськ
вул.Толстого
вул.А.Кримського, 76-80
2
ПЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-13
09:00 – 17:00
м.Нововолинськ
вул.Маяковського, 29-47, 58-88
пров.Південний
І провулок, 3-15,2-22
ІІ провулок, 1-17, 4-14
вул.Л.Толстого, 22
Ратнівський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
Рожищенський район
1
ПЛ-0,4 кВ від КТП-114
9:00-17:00
с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщення
с.Іванчиці, вул. Центральна, Степова
2
ПЛ-0,4 кВ від КТП-426
9:00-17:00
с.Іванчиці
с.Іванчиці, вул. Степова, Весела
3
ПЛ-0,4 кВ від КТП-319
9:00-17:00
смт.Дубище автомайстерня, виробнича база
4
ПЛ-0,4 кВ від КТП-477
9:00-17:00
м.Рожище, вул. Курбаса
5
ПЛ-0,4 кВ від КТП-94
9:00-17:00
м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄп
м.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, Гагаріна
6
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригада
с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, Польова
7
ПЛ-0,4 кВ від КТП-3
9:00-17:00
с.Підліски
8
ПЛ-0,4 кВ від КТП-314
9:00-17:00
с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАП
с.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, Лісова
9
ПЛ-0,4 кВ від КТП-313
9:00-17:00
с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школи
с.Луків, вул.Привітна, 8 Березня
10
ПЛ-0,4 кВ від КТП-47
9:00-17:00
с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАП
с.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова
11
ПЛ-0,4 кВ від КТП-176
9:00-17:00
с.Яблунівка
с.Яблунівка
12
ПЛ-0,4 кВ від КТП-325
9:00-17:00
с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клуб
с.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру
13
КТП-207
9:00-17:00
с.Ворончин молитовний будинок, магазин, сільська рада, церква
с.Ворончин, вул.Гагаріна, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Шкільна
14
ПЛ-10кВ Л34-03
9:00-17:00
с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
с.Щурин, Ясеніка, Вітоніж
15
КТП-208
9:00-17:00
с.Ворончин ФАП
с.Ворончин, вул.Шкільна
16
ПЛ-10кВ Л34-06
9:00-17:00
с.Немир, Раймісто
с.Немир, Раймісто
Старовижівський район
1
ПЛ-10кв 93-05.
10:00 - 16:00.
половина населеного пункту с. Смідин
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано.
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