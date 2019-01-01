Де на Волині та у Луцьку не буде світла 9 липня

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 липня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо:1. 9:00-17:00Школас. Селець, вул.:Шкільна, Молодіжна2. 9:00-17:00Стоматологічна поліклініка, дім молитви «Зал царства Свідків Єгови»м. Володимир.-Волинський, вул.: Козацька 5-19, 2-18, Драгоманова 48-60, 39а, 41, Довбуша 7АІнформацію не надано.1. 9:30 – 16:30с.Петрово вул.Зелена,Сонячна,Тиха2. 9:30 – 17:00.с.Завидів вул.Центральна 51-86,магазин ФОП Коальчук1. 09:30 – 16:00Школа, Сільська рада, Будинок культури, Церква.с.Полиці, вул. Красноберіз, вул. Набережна.2. 09:30 – 17:00ПП Скоць Л.А., ПП Токарчук С.П.с.В.Обзир, вул.. Нова.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.Вимкнень споживачів не заплановано.1.КТП-25509:30-17:00Школа, Полонківське споживче товариство.с. Мстишин вул. Центральна, Механізаторів, Степова.2.КТП-5009:30-17:00с. В.Омеляник вул. Проектна, Ювілейна3.КТП-13609:30-17:00с. В.Омеляник вул. Проектна, Педагогічна, СтусаВимкнень споживачів не заплановано.1. 10:00-15:40Вишка мобільного зв’язку ПрАТ «Київстар», Вишка мобільного зв’язку Лайф, ФОП Бубало, ФОП Пугач, ФОП Хвесик М.С, Швайко О.П, ФОП Хвесих І.М, ТзОВ «Сосна» забійний цех,смт.Любешів вул.Березня, Костюшка,с.Рудка, Наїздово, Коновка1. 10:00-20:00КТП-464, смт. Колки - ТзОВ"Маневицький райагропостач" (виробнича база).КТП-281 - Колківське вище професійне училище.ЗТП-242 - Районний відділ освіти (школа, башня).КТП-209 - СП "Маневицьке ОПГХ" (кафе «Ластівка»), Колківське вище професійне училище (учбовий корпус, лабораторія, гуртожиток), Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (бібліотека), ФОП Горбач В.В. (магазин «Вікторія»).КТП-298 - Колківське споживче товариство (прод.магазин), Колківське виробниче управління ЖКГ (контора, пилорама), СП "Маневицьке ОПГХ" (прод.магазин, кафе «Казка»), ФОП Кучмик Т.Г.(магазин).КТП-275 – с. Старосілля - сільська рада (клуб, водонапірна башня, СВК "Мрія" (контора СВК), Районний відділ освіти (школа), ФОП Снитюк В.О. (торговий центр), ФОП Мокійчук В.М. (ларьок), ФОП Безереу Руслан Георгійович (магазин-закусочна), Маневицький РЦПМСД (ФАП).КТП-104 – Церква.ЩТП-482.КТП-107, смт. Колки - ДП"Колківське лісове господарство" (лісозавод).КТП-105 - Відділ культури Маневицької райдержадміністрації (музична школа), ФОП Ковальська Н.А. (цех безалког.напоїв), Волинський обл. благодійний фонд "Філіппус-Луцьк", ФОП Алексійчук Катерина Калинівна (магазин).КТП-106 - Колківська селищна рада (дит.садок, дит.садок № 2), Колківське споживче товариство (магазин «Вест»), Маневицька комунальна центральна аптека, Колківська місцева пожежна команда.КТП-309 - Колківська селищна рада (адмінприміщенн), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія, Колківське споживче товариство (склад, контора, гастроном »Маркет», універмаг, цех контори, прод.магазин № 3), ФОП Кальковець Володимир Григорович (магазин), ФОП Рейкін Олег Борисович (бар «Ретро»), Церква, ФОП Калуш Микола Миколайович (будівельний майданчик), ФОП Потоцькі Максим Павлович, ФОП Баль Олександр Володимирович (магазин-квартира).2. 11:00-17:00с. Копилля.3. 10:00-17:00Новочарторийське споживче товариство (магазин), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Районний відділ освіти (школа), ФОП Красьоха Марія Григорівна (магазин), ФОП Шкабура Степан Петрович (ларьок), Маневицький райкомбінат СКГ "Райсількомунгосп" (башня).с. Хряськ.ПЛ-0.4 кВ Л-3 ТП-2409:00 – 17:00м.Нововолинськвул.Толстоговул.А.Кримського, 76-80ПЛ-0.4 кВ Л-4 ТП-1309:00 – 17:00м.Нововолинськвул.Маяковського, 29-47, 58-88пров.ПівденнийІ провулок, 3-15,2-22ІІ провулок, 1-17, 4-14вул.Л.Толстого, 22Вимкнень споживачів не заплановано.ПЛ-0,4 кВ від КТП-1149:00-17:00с.Іванчиці зерносклад, картоплесховище, церква, ФАП, магазин, адмінприміщенняс.Іванчиці, вул. Центральна, СтеповаПЛ-0,4 кВ від КТП-4269:00-17:00с.Іванчиціс.Іванчиці, вул. Степова, ВеселаПЛ-0,4 кВ від КТП-3199:00-17:00смт.Дубище автомайстерня, виробнича базаПЛ-0,4 кВ від КТП-4779:00-17:00м.Рожище, вул. КурбасаПЛ-0,4 кВ від КТП-949:00-17:00м.Рожище ГРП, контора СТ, дім ХВЄпм.Рожище, вул. Курбаса, Хмельницького, Кармелюка, ГагарінаПЛ-10кВ Л34-069:00-17:00с.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж магазин, клуб, бригадас.Вічині (повністю), с.Студині (повністю), с.Береськ (повіністю), с.Ворончин (повністю), с.Кияж, вул.Лобушняка, ПольоваПЛ-0,4 кВ від КТП-39:00-17:00с.ПідліскиПЛ-0,4 кВ від КТП-3149:00-17:00с.Луків пошта, АТС, контора с.р., магазин, ФАПс.Луків, вул.Миру, Квітнева, Молодіжна, ЛісоваПЛ-0,4 кВ від КТП-3139:00-17:00с.Луків магазин, школа, шкільна майстерня, клуб, артсвердловина школис.Луків, вул.Привітна, 8 Березня10ПЛ-0,4 кВ від КТП-479:00-17:00с.Крижівка, поштове відділення, магазин, школа, артсвердловина школи, ФАПс.Крижівка, вул.17 Вересня, Берегова11ПЛ-0,4 кВ від КТП-1769:00-17:00с.Яблунівкас.Яблунівка12ПЛ-0,4 кВ від КТП-3259:00-17:00с.Щурин, сільська рада, дитячий садок, поштове відділення, АТС, магазин, амбулаторія, клубс.Щурин, вул.Незалежності, І.Франка, Л.Українки, Миру13КТП-2079:00-17:00с.Ворончин молитовний будинок, магазин, сільська рада, церквас.Ворончин, вул.Гагаріна, Молодіжна, Незалежності, Шевченка, Шкільна14ПЛ-10кВ Л34-039:00-17:00с.Щурин, Ясеніка, Вітоніжс.Щурин, Ясеніка, Вітоніж15КТП-2089:00-17:00с.Ворончин ФАПс.Ворончин, вул.Шкільна16ПЛ-10кВ Л34-069:00-17:00с.Немир, Раймістос.Немир, РаймістоПЛ-10кв 93-05.10:00 - 16:00.половина населеного пункту с. СмідинВимкнень споживачів не заплановано.