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Життя не вчить: у Луцьку суд вдруге покарав горе-батька

Життя не вчить: у Луцьку суд вдруге покарав горе-батька
На Волині батька, що не платив аліменти, засудили до до покарання у виді обмеження волі на строк два роки один місяць.

Про це інформує прокуратура Волині.

Не стало наукою для 40-річного лучанина покарання, призначене йому вироком Луцького міськрайонного суду в 2015 році. Так, вперше безвідповідального батька засудили до одного року обмеження волі за злісне ухилення від сплати аліментів на утримання неповнолітньої дочки. Однак, умовно-достроково звільнившись від відбування цього покарання майже на чотири місяці, він продовжив свою бездіяльність, не задумуючись, як і за що з 2013 року живе його дитина.

Горе-батька визнали винним у вчиненні злісного ухилення від сплати аліментів на утримання дитини. Утім, не погодившись із вироком Луцького міськрайонного суду про його засудження до покарання у виді обмеження волі на строк два роки один місяць та вважаючи, що суд призначив занадто суворе покарання, обвинувачений оскаржив його до суду апеляційної інстанції.

Проте у підсумку Волинський апеляційний суд залишив вирок місцевого суду без зміни. Отже, наступні два роки й один місяць зловмисник буде нести відповідальність за свої діяння.

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Теги: суд, аліменти, Луцьк
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