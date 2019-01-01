Життя не вчить: у Луцьку суд вдруге покарав горе-батька

На Волині батька, що не платив аліменти, засудили до до покарання у виді обмеження волі на строк два роки один місяць.Про це інформує прокуратура Волині.Не стало наукою для 40-річного лучанина покарання, призначене йому вироком Луцького міськрайонного суду в 2015 році. Так, вперше безвідповідального батька засудили до одного року обмеження волі за злісне ухилення від сплати аліментів на утримання неповнолітньої дочки. Однак, умовно-достроково звільнившись від відбування цього покарання майже на чотири місяці, він продовжив свою бездіяльність, не задумуючись, як і за що з 2013 року живе його дитина.Горе-батька визнали винним у вчиненні злісного ухилення від сплати аліментів на утримання дитини. Утім, не погодившись із вироком Луцького міськрайонного суду про його засудження до покарання у виді обмеження волі на строк два роки один місяць та вважаючи, що суд призначив занадто суворе покарання, обвинувачений оскаржив його до суду апеляційної інстанції.Проте у підсумку Волинський апеляційний суд залишив вирок місцевого суду без зміни. Отже, наступні два роки й один місяць зловмисник буде нести відповідальність за свої діяння.