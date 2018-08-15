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В Україні за добу по-звірячому зґвалтували трьох дітей

В Україні за добу по-звірячому зґвалтували трьох дітей
За минулу добу правоохоронці зареєстрували п’ять випадків статевих злочинів відносно дітей у Львіській, Миколаївській, Тернопільській та Вінницькій областях.

Про написав перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у facebook.

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Так, у Львівській області 24-річний чоловік зґвалтував неповнолітню. Підозрюваного вдалося затримати.

У Миколаївській області також 24-річний зґвалтував неповнолітню серед білого дня, затягнувши в кущі. Його особу встановили та оголосили в розшук.

На Тернопільщині чоловік розбещував 9-річного хлопчика та 7-річну дівчинку. Підозрюваний на допиті підтвердив свої дії щодо розбещення дітей.

А у Вінницькій області психічно хворий скоїв напад на 7-річну дівчинку, після чого зґвалтував рукою. Дитину доставили в Центр матері й дитини. Попередній діагноз: зґвалтування та кровотеча. Чоловіка вдалося затримати.


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Теги: зґвалтування, діти
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