В Україні за добу по-звірячому зґвалтували трьох дітей

За минулу добу правоохоронці зареєстрували п’ять випадків статевих злочинів відносно дітей у Львіській, Миколаївській, Тернопільській та Вінницькій областях.Про написав перший заступник голови Нацполіціїна своїй сторінці у facebook.Так, у Львівській області 24-річний чоловік зґвалтував неповнолітню. Підозрюваного вдалося затримати.У Миколаївській області також 24-річний зґвалтував неповнолітню серед білого дня, затягнувши в кущі. Його особу встановили та оголосили в розшук.На Тернопільщині чоловік розбещував 9-річного хлопчика та 7-річну дівчинку. Підозрюваний на допиті підтвердив свої дії щодо розбещення дітей.А у Вінницькій області психічно хворий скоїв напад на 7-річну дівчинку, після чого зґвалтував рукою. Дитину доставили в Центр матері й дитини. Попередній діагноз: зґвалтування та кровотеча. Чоловіка вдалося затримати.