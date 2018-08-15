В Україні за добу по-звірячому зґвалтували трьох дітей
Сьогодні, 13:37
За минулу добу правоохоронці зареєстрували п’ять випадків статевих злочинів відносно дітей у Львіській, Миколаївській, Тернопільській та Вінницькій областях.
Про написав перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у facebook.
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Так, у Львівській області 24-річний чоловік зґвалтував неповнолітню. Підозрюваного вдалося затримати.
У Миколаївській області також 24-річний зґвалтував неповнолітню серед білого дня, затягнувши в кущі. Його особу встановили та оголосили в розшук.
На Тернопільщині чоловік розбещував 9-річного хлопчика та 7-річну дівчинку. Підозрюваний на допиті підтвердив свої дії щодо розбещення дітей.
А у Вінницькій області психічно хворий скоїв напад на 7-річну дівчинку, після чого зґвалтував рукою. Дитину доставили в Центр матері й дитини. Попередній діагноз: зґвалтування та кровотеча. Чоловіка вдалося затримати.
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Про написав перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у facebook.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: На Волині чоловік ґвалтував 11-річну дівчинку, поки її мама була за кордоном
Так, у Львівській області 24-річний чоловік зґвалтував неповнолітню. Підозрюваного вдалося затримати.
У Миколаївській області також 24-річний зґвалтував неповнолітню серед білого дня, затягнувши в кущі. Його особу встановили та оголосили в розшук.
На Тернопільщині чоловік розбещував 9-річного хлопчика та 7-річну дівчинку. Підозрюваний на допиті підтвердив свої дії щодо розбещення дітей.
А у Вінницькій області психічно хворий скоїв напад на 7-річну дівчинку, після чого зґвалтував рукою. Дитину доставили в Центр матері й дитини. Попередній діагноз: зґвалтування та кровотеча. Чоловіка вдалося затримати.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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В Україні за добу по-звірячому зґвалтували трьох дітей
Сьогодні, 13:37