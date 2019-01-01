«Нікого не затримали і нічого не вилучили», – начальниця ДФС на Волині про обшуки
Сьогодні, 10:55
Начальник головного управління ДФС Світлана Савчук розповіла про обшуки, що тривали впродовж 9 липня.
Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.
«Про вчорашню подію: нікого не затримали, нічого в нас не вилучили. Ми дали документи самостійно, ми прозорі для бізнесу, відкриті для співпраці і можемо надати всі аргументи, що в нас є. Всі писали і розказували, що ми корупціонери… Дуже добре обвинити людину без суду і слідства», - прокоментувала ситуацію із обшуками Світлана Савчук.
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Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.
«Про вчорашню подію: нікого не затримали, нічого в нас не вилучили. Ми дали документи самостійно, ми прозорі для бізнесу, відкриті для співпраці і можемо надати всі аргументи, що в нас є. Всі писали і розказували, що ми корупціонери… Дуже добре обвинити людину без суду і слідства», - прокоментувала ситуацію із обшуками Світлана Савчук.
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