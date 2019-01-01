«Нікого не затримали і нічого не вилучили», – начальниця ДФС на Волині про обшуки

Світлана Савчук розповіла про



Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.



«Про вчорашню подію: нікого не затримали, нічого в нас не вилучили. Ми дали документи самостійно, ми прозорі для бізнесу, відкриті для співпраці і можемо надати всі аргументи, що в нас є. Всі писали і розказували, що ми корупціонери… Дуже добре обвинити людину без суду і слідства», - прокоментувала ситуацію із обшуками Світлана Савчук.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Начальник головного управління ДФСрозповіла про обшуки, що тривали впродовж 9 липня Про це йшлося у середу, 10 липня, під час наради у Волинській ОДА.«Про вчорашню подію: нікого не затримали, нічого в нас не вилучили. Ми дали документи самостійно, ми прозорі для бізнесу, відкриті для співпраці і можемо надати всі аргументи, що в нас є. Всі писали і розказували, що ми корупціонери… Дуже добре обвинити людину без суду і слідства», - прокоментувала ситуацію із обшуками Світлана Савчук.

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