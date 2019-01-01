«Я ні від кого не ховаюсь», – митник Кривіцький про розшук

Віктор Кривіцький, який за офіційною інформацією прес-служби досі очолює Волинську митницю та якого прокуратура оголосила в розшук, вважає справу сфабрикованою.



Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.



Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що правоохоронці викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники Державної фіскальної служби. Через це і тривають обшуки у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень. Через це тривали обшуки за 14 адресами.



Натомість 9 липня виконувач обов'язківЄвгенія Шелігацького. Виконувати обов'язки на цій посаді доручили Андрію Войцещуку, що обіймав посаду директора департаменту організації митного контролю та митного оформлення Державної фіскальної служби України.



"З подивом дізнався, що у минулому Волинський, а тепер Київський обласний прокурор Максим Киричук так мене шукає і так хоче бачити, що аж в розшук оголошує. Думав, що рішення суду про відшкодування збитків та закриття кримінальної справи зупинять чи пригальмують безчинства, якими цей «правоохоронець» займався на Волині. Але виявляється, що певних людей історія нічого не вчить. Ті самі прокурори, такий же почерк, фабрика фейків працює як ні в чому не бувало", - зауважив Кривіцький.



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Він каже, що знаходить в Україні, ні від кого не ховається, ніяких повісток про виклик до прокуратури для проведення слідчих дій не отримував. До того ж, учора адвокат Кривіцького надіслав листа прокурору з вимогою вказати дату, час і місце, куди йому необхідно з’явитись.



"Хоч не розумію мети зустрічі – рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю в моїх діях складу кримінального правопорушення містяться у відомостях ЄРДР досудових розслідувань. Лист рекомендований, під сукно не сховаєш. Крім того, ретельно документують усі неправомірні дії прокурорів адвокати і правники. Усе підкилимне стане явним і відповідальності за ці махінації із процесуальним правом навряд чи вдасться уникнути", - додав Віктор Кривіцький.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. , який за офіційною інформацією прес-служби досі очолює Волинську митницю та якого прокуратура оголосила в розшук, вважає справу сфабрикованою.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.Нагадаємо, 9 липня стало відомо, що правоохоронці викрили протиправну схему, у якій брали безпосередню участь співробітники Державної фіскальної служби. Через це і тривають обшуки у територіальному офісі ГУ Державної фіскальної служби у Волинській області. За попередніми підрахунками діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 мільйонів гривень. Через цеНатомість 9 липня виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов звільнив очільника Волинської митниці. Виконувати обов'язки на цій посаді доручили, що обіймав посаду директора департаменту організації митного контролю та митного оформлення Державної фіскальної служби України."З подивом дізнався, що у минулому Волинський, а тепер Київський обласний прокурортак мене шукає і так хоче бачити, що аж в розшук оголошує. Думав, що рішення суду про відшкодування збитків та закриття кримінальної справи зупинять чи пригальмують безчинства, якими цей «правоохоронець» займався на Волині. Але виявляється, що певних людей історія нічого не вчить. Ті самі прокурори, такий же почерк, фабрика фейків працює як ні в чому не бувало", - зауважив Кривіцький.Він каже, що знаходить в Україні, ні від кого не ховається, ніяких повісток про виклик до прокуратури для проведення слідчих дій не отримував. До того ж, учора адвокат Кривіцького надіслав листа прокурору з вимогою вказати дату, час і місце, куди йому необхідно з’явитись."Хоч не розумію мети зустрічі – рішення про закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю в моїх діях складу кримінального правопорушення містяться у відомостях ЄРДР досудових розслідувань. Лист рекомендований, під сукно не сховаєш. Крім того, ретельно документують усі неправомірні дії прокурорів адвокати і правники. Усе підкилимне стане явним і відповідальності за ці махінації із процесуальним правом навряд чи вдасться уникнути", - додав Віктор Кривіцький.

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