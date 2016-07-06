Школяру з Луцька поставили страшний діагноз – рідні просять про допомогу

Марка Бадаляна виявили злоякісну пухлину мозку. Небайдужих благають допомогти зі збором коштів на лікування.



Повідомлення про це написала Inna Goldovanska у Facebook.



Жінка зазначила, що Марк – однокласник її доньки, а страшний діагноз школяру поставили тільки вчора, тож вони намагаються всіма силами допомогти і не втрачати дорогоцінний час, який хлопцю може вартувати життя.



Дороговартісне лікування потрібно розпочинати терміново.



Гроші можна перерахувати на рахунок тата:

Приватбанк 4149629383835972 Бадалян Олександр Едуардович

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