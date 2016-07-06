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Школяру з Луцька поставили страшний діагноз – рідні просять про допомогу

Школяру з Луцька поставили страшний діагноз – рідні просять про допомогу
У юного лучанина Марка Бадаляна виявили злоякісну пухлину мозку. Небайдужих благають допомогти зі збором коштів на лікування.

Повідомлення про це написала Inna Goldovanska у Facebook.

Жінка зазначила, що Марк – однокласник її доньки, а страшний діагноз школяру поставили тільки вчора, тож вони намагаються всіма силами допомогти і не втрачати дорогоцінний час, який хлопцю може вартувати життя.

Дороговартісне лікування потрібно розпочинати терміново.

Гроші можна перерахувати на рахунок тата:
Приватбанк 4149629383835972 Бадалян Олександр Едуардович
Телефон тата +380505637416

Школяру з Луцька поставили страшний діагноз – рідні просять про допомогу
Школяру з Луцька поставили страшний діагноз – рідні просять про допомогу


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Теги: допомога, Луцьк, хвороба, діагноз, гроші, лікування
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