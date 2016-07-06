Школяру з Луцька поставили страшний діагноз – рідні просять про допомогу
Сьогодні, 11:15
У юного лучанина Марка Бадаляна виявили злоякісну пухлину мозку. Небайдужих благають допомогти зі збором коштів на лікування.
Повідомлення про це написала Inna Goldovanska у Facebook.
Жінка зазначила, що Марк – однокласник її доньки, а страшний діагноз школяру поставили тільки вчора, тож вони намагаються всіма силами допомогти і не втрачати дорогоцінний час, який хлопцю може вартувати життя.
Дороговартісне лікування потрібно розпочинати терміново.
Гроші можна перерахувати на рахунок тата:
Приватбанк 4149629383835972 Бадалян Олександр Едуардович
Телефон тата +380505637416
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Повідомлення про це написала Inna Goldovanska у Facebook.
Жінка зазначила, що Марк – однокласник її доньки, а страшний діагноз школяру поставили тільки вчора, тож вони намагаються всіма силами допомогти і не втрачати дорогоцінний час, який хлопцю може вартувати життя.
Дороговартісне лікування потрібно розпочинати терміново.
Гроші можна перерахувати на рахунок тата:
Приватбанк 4149629383835972 Бадалян Олександр Едуардович
Телефон тата +380505637416
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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