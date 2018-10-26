Молодому хлопцеві з Волині, якого збив автомобіль, потрібна термінова допомога

Просять допомогти коштами 25-річному лучанинуз села Вербаїв Луцького району, який постраждав у ДТП у Львові.Протягом року 25-річний Андрій, який влітку 2018 року потрапив у ДТП (став жертвою автонаїзду), веде активну боротьбу за своє життя. Сьогодні він потребує нашої допомоги у подоланні життєвих перешкод, що не дозволяють повернутися до повноцінного життя.З історією Андрія ознайомила його мати, яка докладає усі можливі зусилля, щоб врятувати сина.13 серпня 2018 року Андрія Капецине під час ДТП збила машина. У важкому стані він був доставлений бригадою швидкої медичної допомоги у КНП КЛШМД після автонаїзду, госпіталізований у відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Далі був перевезений санітарним транспортом у Луцьку центральну районну лікарню (з 01.12.18р.).а) основний: внутрішньочерепна травма з тривалим коматозним станом з відкритою внутрішньочерепною раною (ВЧМТ. Диф. Аксональне ураження головного мозку. Перелом склепіння черепа із переходом на основу справа, стан після видалення субдуральної гігроми зліва – 26.09.18р.)б) ускладнення основного: постравматична невропатія правого лицевого нерву. Вегетативний стан. Спастичний тетрапарез.в) супутній: кератопатія ОД Ангіоспазм судин сітківки ліворуч. В’ялогранулюючі рани обох п’яток. Гастростома. Хронічний пієлонефрит, латентний період, ХННО.Із Центральної лікарні Андрія виписали 22 січня 2019 року. За час перебування у стаціонарі за висновком від лікаря: «без суттєвих динамічних змін, потребує постійного стороннього догляду, заняття з реабілітологом».З 20 травня до цього дня знаходиться на реабілітації у Науково-практичному центрі нейрореабілітації «NODUS».Родина Андрія вже витратила близько 250 тис. на реабілітацію. На сьогодні, за виставленими рахунками від центру «NODUS» для продовження реабілітації необхідно сплатити 167 055 грн.Реабілітація включає в себе реалізацію таких заходів:1. Медичне перебування одне ліжко-місце, режим "функціональний”2. Апаратна вертикалізація на вертикалізаційній платформі з оцінкою параметрів основних систем3. СРМ терапія4. Кінезіотерапія / механотерапія (THERA-vital; MOTOmed)5. Вертикалізаційні заняття з Balance TR6. Кінезіотерапія на системі S-E-T7. Лікувальна ритмічна транскраніальна та трансвертебральна магнітна стимуляція8. Електрична стимуляція серединних нервів ("Нейрософт”) (стовбур, кора головного мозку)9. Нейроелектроміостимуляція, електроди вуглецеві10. Перевезення швидкою медичною допомогою у супроводі медичної бригади, Mersedes, режим "Стандарт”11. Маніпуляція. Хемоденервація під контролем апарату NeuroTox12. Тяжкохворі догляд лікаря в стаціонарі ЛПУ13. Комплексні дієтичні обіди (сніданок, обід, вечеря)Андрій та його родина дуже просять надати посильної допомоги: молитовної та матеріальної.