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Вийшов з дому і не повертається третій день: у Луцьку розшукують чоловіка. ФОТО

Вийшов з дому і не повертається третій день: у Луцьку розшукують чоловіка. ФОТО
У Луцьку розшукують 69-річного Флісюка Миколу Васильовича, який вийшов з дому 25 липня і досі не повернувся.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла дочка зниклого.

Відомо, що чоловік мешкає у Луцьку за адресою вулиця Конякіна, будинок – 6Б.

Усім, кому відома будь-яка інформація, просять звертатися за номерами телефонів 066-166-50-39 або 102.

Вийшов з дому і не повертається третій день: у Луцьку розшукують чоловіка. ФОТО

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Теги: Луцьк, розшук, допомога, зникнення
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