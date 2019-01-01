Вийшов з дому і не повертається третій день: у Луцьку розшукують чоловіка. ФОТО

Флісюка Миколу Васильовича, який вийшов з дому 25 липня і досі не повернувся.



Про це Інформаційному агентству ВолиньPost розповіла дочка зниклого.



Відомо, що чоловік мешкає у Луцьку за адресою вулиця Конякіна, будинок – 6Б.



Усім, кому відома будь-яка інформація, просять звертатися за номерами телефонів 066-166-50-39 або 102.





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