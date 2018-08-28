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Чоловіка, якого у Луцьку шукали три дні, виявили у лікарні

Чоловіка, якого у Луцьку шукали три дні, виявили у лікарні
69-річного лучанина Флісюка Миколу Васильовича, який зник 25 липня, рідні знайшли у Луцькій міській клінічній лікарні сьогодні, 28 липня.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила донька Миколи Васильовича.

Жінка каже, що після повідомлень у ЗМІ до неї зателефонували з лікарні і сказали, що її батько наразі перебуває там.

«Виявляється, його знайшли ще 25 липня. Він знепритомнів і розбив голову, забрали до лікарні, але скільки ми їм не телефонували, то чомусь не казали, що у них є такий», – говорить жінка.

Відомо, що чоловік при свідомості, його стан стабільний: «Ходить, розмовляє, все добре ніби», – зазначає донька.

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Теги: Луцьк, розшук, лікарня, чоловік, травма
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