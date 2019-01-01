У Луцьку знайшли каналізаційний люк, з якого бурлять нечистоти. ВІДЕО

Лучанин, який останнім часом досліджує проблему луцького смороду показав каналізаційни люк з якого витікають нечистоти.Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.За словами Сергія Шараєвського, про люк на вулиці Мамсурова його повідомили небайдужі містяни."Разом з Наталією Гуркіною і Михайлом Верпачинськимпоїхали на Мамсурова, недалеко від точки зливу. Нам показали каналізаційний люк, з якого через верх витікають відходи. Окрім цього, за словами очевидця, сюди часом заїжджають автомобілі і просто сюди ж само виливають відходи. До того ж навколо розміщене стихійне сміттєзвалище. Одним словом, європейська Європа", - йдеться у дописі.Також чоловік опублікував відео з місця.