У Луцьку знайшли каналізаційний люк, з якого бурлять нечистоти. ВІДЕО
Сьогодні, 21:27
Лучанин Сергій Шараєвський, який останнім часом досліджує проблему луцького смороду показав каналізаційни люк з якого витікають нечистоти.
Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Сергія Шараєвського, про люк на вулиці Мамсурова його повідомили небайдужі містяни.
"Разом з Наталією Гуркіною і Михайлом Верпачинськимпоїхали на Мамсурова, недалеко від точки зливу. Нам показали каналізаційний люк, з якого через верх витікають відходи. Окрім цього, за словами очевидця, сюди часом заїжджають автомобілі і просто сюди ж само виливають відходи. До того ж навколо розміщене стихійне сміттєзвалище. Одним словом, європейська Європа", - йдеться у дописі.
Також чоловік опублікував відео з місця.
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Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.
За словами Сергія Шараєвського, про люк на вулиці Мамсурова його повідомили небайдужі містяни.
"Разом з Наталією Гуркіною і Михайлом Верпачинськимпоїхали на Мамсурова, недалеко від точки зливу. Нам показали каналізаційний люк, з якого через верх витікають відходи. Окрім цього, за словами очевидця, сюди часом заїжджають автомобілі і просто сюди ж само виливають відходи. До того ж навколо розміщене стихійне сміттєзвалище. Одним словом, європейська Європа", - йдеться у дописі.
Також чоловік опублікував відео з місця.
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