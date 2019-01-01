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У Луцьку знайшли каналізаційний люк, з якого бурлять нечистоти. ВІДЕО

У Луцьку знайшли каналізаційний люк, з якого бурлять нечистоти. ВІДЕО
Лучанин Сергій Шараєвський, який останнім часом досліджує проблему луцького смороду показав каналізаційни люк з якого витікають нечистоти.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами Сергія Шараєвського, про люк на вулиці Мамсурова його повідомили небайдужі містяни.

"Разом з Наталією Гуркіною і Михайлом Верпачинськимпоїхали на Мамсурова, недалеко від точки зливу. Нам показали каналізаційний люк, з якого через верх витікають відходи. Окрім цього, за словами очевидця, сюди часом заїжджають автомобілі і просто сюди ж само виливають відходи. До того ж навколо розміщене стихійне сміттєзвалище. Одним словом, європейська Європа", - йдеться у дописі.

Також чоловік опублікував відео з місця.


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Теги: Луцьк, сморід
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