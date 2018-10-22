Лучан запрошують на вечір пам’яті Кузьми Скрябіна

Лучан, гостей міста та усіх поціновувачів творчості гурту «Скрябін» запрошують на акустичний вечір до дня народження, який організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно із «CITY PARK».Захід відбудеться у п’ятницю, 16 серпня, о 19:00 у рекреаційній зоні за адресою проспект Волі, 49 а, - повідомили на сторінці «СВІДОМИХ» у Facebook.«Приходьте з друзями, беріть з собою гарний настрій, пледи чи каремати та запас добротної музики Кузьми! Ми гарантуємо приємно проведений час, багато позитиву та нових вражень», - йдеться у повідомленні.Зауважують, акустичний вечір відбудеться у форматі вільного мікрофона, що дозволить усім охочим виступити на імпровізованій сцені.Окрім цього додають, відвідувачі заходу не залишаться без гарних фото на згадку, адже на території «CITY PARK» знаходиться єдиний в Україні пам’ятник Андрію Кузьменку, встановлений за кошти мецената, депутата Луцької міської ради