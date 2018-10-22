Лучан запрошують на вечір пам’яті Кузьми Скрябіна
Сьогодні, 19:42
Лучан, гостей міста та усіх поціновувачів творчості гурту «Скрябін» запрошують на акустичний вечір до дня народження Андрія Кузьменка, який організовує Громадянський Рух «СВІДОМІ» спільно із «CITY PARK».
Захід відбудеться у п’ятницю, 16 серпня, о 19:00 у рекреаційній зоні за адресою проспект Волі, 49 а, - повідомили на сторінці «СВІДОМИХ» у Facebook.
«Приходьте з друзями, беріть з собою гарний настрій, пледи чи каремати та запас добротної музики Кузьми! Ми гарантуємо приємно проведений час, багато позитиву та нових вражень», - йдеться у повідомленні.
Зауважують, акустичний вечір відбудеться у форматі вільного мікрофона, що дозволить усім охочим виступити на імпровізованій сцені.
Окрім цього додають, відвідувачі заходу не залишаться без гарних фото на згадку, адже на території «CITY PARK» знаходиться єдиний в Україні пам’ятник Андрію Кузьменку, встановлений за кошти мецената, депутата Луцької міської ради Андрія Покровського.
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Захід відбудеться у п’ятницю, 16 серпня, о 19:00 у рекреаційній зоні за адресою проспект Волі, 49 а, - повідомили на сторінці «СВІДОМИХ» у Facebook.
«Приходьте з друзями, беріть з собою гарний настрій, пледи чи каремати та запас добротної музики Кузьми! Ми гарантуємо приємно проведений час, багато позитиву та нових вражень», - йдеться у повідомленні.
Зауважують, акустичний вечір відбудеться у форматі вільного мікрофона, що дозволить усім охочим виступити на імпровізованій сцені.
Окрім цього додають, відвідувачі заходу не залишаться без гарних фото на згадку, адже на території «CITY PARK» знаходиться єдиний в Україні пам’ятник Андрію Кузьменку, встановлений за кошти мецената, депутата Луцької міської ради Андрія Покровського.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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