Волинська борчиня завоювала бронзу Чемпіонату світу

Анастасія Алпєєва виборола бронзову медаль на Чемпіонаті світу з вільної боротьби U-21.



Переможне протистояння відбулося 16 серпня, на килимах льодової арени "Тондіраба" в естонському Талліні, - повідомляє Wrestling.ua



Представниця Волині, яка є вихованкою Олександра Раковського, на шляху до своєї бронзи ЧС-2019, поборола суперниць з Білорусі, Румунії і поступилася японці. У бронзовому фіналі Алпєєва вирвала перемогу у суперниці з США буквально на останніх секундах поєдинку.



У командному заліку жіноча Збірна України посідає третю сходинку п'єдесталу пропустивши вперед лише команди Японії та Росії.



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