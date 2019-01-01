Волинська борчиня завоювала бронзу Чемпіонату світу
Сьогодні, 10:24
Волинянка Анастасія Алпєєва виборола бронзову медаль на Чемпіонаті світу з вільної боротьби U-21.
Переможне протистояння відбулося 16 серпня, на килимах льодової арени "Тондіраба" в естонському Талліні, - повідомляє Wrestling.ua
Представниця Волині, яка є вихованкою Олександра Раковського, на шляху до своєї бронзи ЧС-2019, поборола суперниць з Білорусі, Румунії і поступилася японці. У бронзовому фіналі Алпєєва вирвала перемогу у суперниці з США буквально на останніх секундах поєдинку.
У командному заліку жіноча Збірна України посідає третю сходинку п'єдесталу пропустивши вперед лише команди Японії та Росії.
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Переможне протистояння відбулося 16 серпня, на килимах льодової арени "Тондіраба" в естонському Талліні, - повідомляє Wrestling.ua
Представниця Волині, яка є вихованкою Олександра Раковського, на шляху до своєї бронзи ЧС-2019, поборола суперниць з Білорусі, Румунії і поступилася японці. У бронзовому фіналі Алпєєва вирвала перемогу у суперниці з США буквально на останніх секундах поєдинку.
У командному заліку жіноча Збірна України посідає третю сходинку п'єдесталу пропустивши вперед лише команди Японії та Росії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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