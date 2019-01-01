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Волинська борчиня завоювала бронзу Чемпіонату світу

Волинська борчиня завоювала бронзу Чемпіонату світу
Волинянка Анастасія Алпєєва виборола бронзову медаль на Чемпіонаті світу з вільної боротьби U-21.

Переможне протистояння відбулося 16 серпня, на килимах льодової арени "Тондіраба" в естонському Талліні, - повідомляє Wrestling.ua

Представниця Волині, яка є вихованкою Олександра Раковського, на шляху до своєї бронзи ЧС-2019, поборола суперниць з Білорусі, Румунії і поступилася японці. У бронзовому фіналі Алпєєва вирвала перемогу у суперниці з США буквально на останніх секундах поєдинку.

У командному заліку жіноча Збірна України посідає третю сходинку п'єдесталу пропустивши вперед лише команди Японії та Росії.

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Теги: спорт, Чемпіонат світу, Волинь
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