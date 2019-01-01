У Луцьку не захотіли повертати стару ціну на проїзд у маршрутках
Сьогодні, 13:21
У Луцьку не захотіли знижувати вартість проїзду в маршрутках із 6-ти до 5-ти гривень.
Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.
Ініціаторами зниження вартості проїзду і відповідно скасування рішення виконкому про підвищення ціни до 6 гривень стали Алла Надточій, Богдан Богонос, Павло Данильчук, Олександр Лазука та Микола Собуцький.
Депутат Алла Надточій зауважила, що у місті досі не вивчили пасажиропотік, перевізники не виконують підписані з мерією меморандуми, а останнім часом знизилася ще й ціна на паливо і впав валютний курс. Тому мотивація про підвищення вартості проїзду на фактах не підтверджена.
«Ми вже чотири місяці їздимо по вищому тарифу, тим часом ціни знижуються. Також ми просили залишити для дітей шкільного віку вартість 2 гривні, бо під час навчального року фінансове навантаження ляже на плечі батьків. Тому просимо скасувати рішення про підвищення вартості проїзду в маршрутках», - відзначила вона.
Депутат Борис Смаль повідомив, що проект рішення повинен проходити регуляторну процедуру, як і попередній.
«Скасування рішення, яке було регуляторним актом, - теж регуляторний акт. Це втручання у господарську діяльність», - сказав він. Натомість депутат Павло Данильчук каже, що на сьогодні існує, наприклад, катастрофічна проблема з недотриманнями графіків руху, тож із перевізниками потрібно працювати та змушувати покращувати якість надання послуг, а не просто підвищувати вартість проїзду.
Обранці громади не погодили скасування рішення виконкому про підвищення вартості проїзду – «за» проголосували 9 із 24 депутатів. Отож лучани та гості міста й далі їздитимуть у маршрутках за 6 гривень.
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Про це йшлося у середу, 21 серпня, під час сесії Луцькради.
Ініціаторами зниження вартості проїзду і відповідно скасування рішення виконкому про підвищення ціни до 6 гривень стали Алла Надточій, Богдан Богонос, Павло Данильчук, Олександр Лазука та Микола Собуцький.
Депутат Алла Надточій зауважила, що у місті досі не вивчили пасажиропотік, перевізники не виконують підписані з мерією меморандуми, а останнім часом знизилася ще й ціна на паливо і впав валютний курс. Тому мотивація про підвищення вартості проїзду на фактах не підтверджена.
«Ми вже чотири місяці їздимо по вищому тарифу, тим часом ціни знижуються. Також ми просили залишити для дітей шкільного віку вартість 2 гривні, бо під час навчального року фінансове навантаження ляже на плечі батьків. Тому просимо скасувати рішення про підвищення вартості проїзду в маршрутках», - відзначила вона.
Депутат Борис Смаль повідомив, що проект рішення повинен проходити регуляторну процедуру, як і попередній.
«Скасування рішення, яке було регуляторним актом, - теж регуляторний акт. Це втручання у господарську діяльність», - сказав він. Натомість депутат Павло Данильчук каже, що на сьогодні існує, наприклад, катастрофічна проблема з недотриманнями графіків руху, тож із перевізниками потрібно працювати та змушувати покращувати якість надання послуг, а не просто підвищувати вартість проїзду.
Обранці громади не погодили скасування рішення виконкому про підвищення вартості проїзду – «за» проголосували 9 із 24 депутатів. Отож лучани та гості міста й далі їздитимуть у маршрутках за 6 гривень.
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Коментарі 1
Не може бути!!!Як вони посміли.За кого вони нас мають,ЛУЧАНИ.Ми вже гірше лохів.Прикро.
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