Заборольська ОТГ зробила офіційну заяву щодо «розривання» поросят

Організаційний комітет святкування Дня громади у Заборольській ОТГ заявив, що конкурс, учасники якого ловили та ледь не роздерли поросят, мав на меті принести тільки позитивні враження.Організатори вибачилися перед людьми, які стали свідками прикрого інциденту. Офіційну заяву опублікували на сайті громади.Подаємо її без змін та правок:«Шановні жителі! З прикрістю повідомляємо, що ми глибоко засмучені з приводу конкурсу, що мав на меті принести лише позитивні враження. Традиційний сільський конкурс з поросятами, де потрібно було піймати швидку свинку, завжди у нас закінчувався мирно та спокійно, без зайвих стресів для тварин.Приносимо свої вибачення перед людьми, а особливо, перед дітьми, які стали свідками цього випадку.Відповідально заявляємо, що з тваринами все добре. Разом з тим, ми зробили висновки з того, що трапилося та приймаємо всі зауваження від громадськості.З повагою, організаційний комітет свята».Нагадаємо, 25 серпня під час святкування на сільському стадіоні в селі Забороль організатори влаштували конкурс.і почали тягнути їх у різні сторони.Інцидент викликав обурення користувачів соцмереж. У коментарі під відео свідки повідомили, що це відбувалося на очах у дітей, які були там присутні. Побачене настільки вразило їх, що вони почали плакати. Справа дійшла і до скарг у поліцію.Правоохоронціу журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події. Наразі триває перевірка.