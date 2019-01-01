Будівельники знайшли тіло чоловіка в ставку на Волині
Сьогодні, 10:37
У Ковелі в ставку будівельники знайшли тіло чоловіка. Інцидент трапився 23 серпня.
Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду.
Зазначається, що на тілі чоловіка ознак насильницької смерті не виявили. Відтак, слідчий Ковельського ВП ГУНП у Волинській області звернувся до слідчого судді Ковельського міськрайонного суду з клопотанням, у якому просить призначити судово-медичну експертизу.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення.
Під час огляду трупа громадянина, встановити безпосередню причину його смерті виявилось не можливим.
Відтак, Ковельський міськрайонний суд призначив проведення судово-медичної експертизи для з'ясування причин смерті.
Ймовірно, мова йде про ковельчанина Шпака Віктора Ярославовича, якого розшукували рідні і знайшли мертвим 23 серпня в одній із штучних водойм Ковеля.
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Про це йдеться в ухвалі Ковельського міськрайонного суду.
Зазначається, що на тілі чоловіка ознак насильницької смерті не виявили. Відтак, слідчий Ковельського ВП ГУНП у Волинській області звернувся до слідчого судді Ковельського міськрайонного суду з клопотанням, у якому просить призначити судово-медичну експертизу.
Відомості за цим фактом внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення.
Під час огляду трупа громадянина, встановити безпосередню причину його смерті виявилось не можливим.
Відтак, Ковельський міськрайонний суд призначив проведення судово-медичної експертизи для з'ясування причин смерті.
Ймовірно, мова йде про ковельчанина Шпака Віктора Ярославовича, якого розшукували рідні і знайшли мертвим 23 серпня в одній із штучних водойм Ковеля.
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