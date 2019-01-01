Владика Михаїл очолив святкову службу в луцькому храмі. ФОТО
Сьогодні, 16:51
У Луцьку владика Михаїл очолив Божественну Літургію в храмі Преподобного Іова Почаївського.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.
Архієрей звернувся до присутніх із проповіддю, поставивши за приклад Божого угодника, на честь якого названо храм.
За Богослужінням настоятеля громади священника Олександра Вронського піднесли до сану протоієрея. Під час традиційного хресного ходу навкого храму несли копію чудотворної ікони Божої Матері «Відрада і радість», яку о. Олександр привіз із Афону, та образ Іова Почаївського з частинкою мощей.
У торжестві празника взяли участь луцькі декани: міський – протоієрей Михайло Онищук, районний – протоієрей Володимир Присяжнюк, інше духовенство цих благочинь.
Нагадають, що Іовопочаївська парафія в обласному центрі молода. Чин заснування храму митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснив на цьому місці в лютому 2015 року. 19 червня наступного року Патріарх Філарет заклав капсулу у підмурівок церкви. А перша архієрейська літургія відбулося рівно рік тому, у 2018 році.
Довідково:
Преподобний Іов, ігумен Почаївський, чудотворець народився в середині ХVI століття на Покутті, біля Коломиї. У віці 10 років він прийшов у Преображенський Угорницький монастир, а на 12-му році життя прийняв чернецтво. З юності преподобний Іов був відомий великою побожністю, строгим подвижницьким життям і рано був визнаний гідним священного сану.
На початку ХVII століття преподобний пішов на Почаївську гору й оселився в печері неподалік від давньої Успенської обителі, славної своєю чудотворною Почаївською іконою Божої Матері. Браття обителі, полюбивши святого пустельника, обрали його своїм ігуменом. Помер преподобний Іов в 1651 році, проживши понад 100 років, після п’ятдесятилітнього керування Почаївською обителлю.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.
Архієрей звернувся до присутніх із проповіддю, поставивши за приклад Божого угодника, на честь якого названо храм.
За Богослужінням настоятеля громади священника Олександра Вронського піднесли до сану протоієрея. Під час традиційного хресного ходу навкого храму несли копію чудотворної ікони Божої Матері «Відрада і радість», яку о. Олександр привіз із Афону, та образ Іова Почаївського з частинкою мощей.
У торжестві празника взяли участь луцькі декани: міський – протоієрей Михайло Онищук, районний – протоієрей Володимир Присяжнюк, інше духовенство цих благочинь.
Нагадають, що Іовопочаївська парафія в обласному центрі молода. Чин заснування храму митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснив на цьому місці в лютому 2015 року. 19 червня наступного року Патріарх Філарет заклав капсулу у підмурівок церкви. А перша архієрейська літургія відбулося рівно рік тому, у 2018 році.
Довідково:
Преподобний Іов, ігумен Почаївський, чудотворець народився в середині ХVI століття на Покутті, біля Коломиї. У віці 10 років він прийшов у Преображенський Угорницький монастир, а на 12-му році життя прийняв чернецтво. З юності преподобний Іов був відомий великою побожністю, строгим подвижницьким життям і рано був визнаний гідним священного сану.
На початку ХVII століття преподобний пішов на Почаївську гору й оселився в печері неподалік від давньої Успенської обителі, славної своєю чудотворною Почаївською іконою Божої Матері. Браття обителі, полюбивши святого пустельника, обрали його своїм ігуменом. Помер преподобний Іов в 1651 році, проживши понад 100 років, після п’ятдесятилітнього керування Почаївською обителлю.
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