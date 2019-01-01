Владика Михаїл очолив святкову службу в луцькому храмі. ФОТО

У Луцьку владикаочолив Божественну Літургію в храмі Преподобного Іова Почаївського.Про це повідомили у пресслужбі Волинської єпархії ПЦУ.Архієрей звернувся до присутніх із проповіддю, поставивши за приклад Божого угодника, на честь якого названо храм.За Богослужінням настоятеля громади священникапіднесли до сану протоієрея. Під час традиційного хресного ходу навкого храму несли копію чудотворної ікони Божої Матері «Відрада і радість», яку о. Олександр привіз із Афону, та образ Іова Почаївського з частинкою мощей.У торжестві празника взяли участь луцькі декани: міський – протоієрей, районний – протоієрей, інше духовенство цих благочинь.Нагадають, що Іовопочаївська парафія в обласному центрі молода. Чин заснування храму митрополит Луцький і Волинський Михаїл здійснив на цьому місці в лютому 2015 року. 19 червня наступного року Патріарх Філарет заклав капсулу у підмурівок церкви. А перша архієрейська літургія відбулося рівно рік тому, у 2018 році.