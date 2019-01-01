На Волині «обчистили» сільраду





Про це інформують на сторінці сільради у Facebook.



Інцидент стався у ніч із 19 на 20 вересня. Зловмисники пошкодили вхідні двері приміщення сільської ради і викрали цінні речі.



"Якщо хтось володіє якоюсь інформацією, щодо інценденту просимо повідомити працівників сільської ради", - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині розгромили приміщення Старолішнянської сільської ради.Про це інформують на сторінці сільради у Facebook.Інцидент стався у ніч із 19 на 20 вересня. Зловмисники пошкодили вхідні двері приміщення сільської ради і викрали цінні речі."Якщо хтось володіє якоюсь інформацією, щодо інценденту просимо повідомити працівників сільської ради", - йдеться у повідомленні.

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