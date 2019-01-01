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На Волині «обчистили» сільраду

На Волині «обчистили» сільраду
На Волині розгромили приміщення Старолішнянської сільської ради.

Про це інформують на сторінці сільради у Facebook.

Інцидент стався у ніч із 19 на 20 вересня. Зловмисники пошкодили вхідні двері приміщення сільської ради і викрали цінні речі.

"Якщо хтось володіє якоюсь інформацією, щодо інценденту просимо повідомити працівників сільської ради", - йдеться у повідомленні.
На Волині «обчистили» сільраду
На Волині «обчистили» сільраду

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Теги: сільрада, Волинь
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