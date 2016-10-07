На Волині у білоруса вилучили легковик, набитий контрабандними цигарками. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі Луцького прикордонного загону.



Враховуючи наявні ризики, прикордонники провели поглиблений огляд автомобіля Audi білоруської реєстрації і в конструктивних порожнинах, а саме в паливному баку, виявили майже 500 пачок тютюнових виробів.



Транспортний засіб разом з цигарками передали представникам митниці. Сума оцінки вилученого товару становить більше 76 тисяч гривень.



Відносно громадянина Білорусі склали документи щодо заборони в’їзду на територію України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У волинському пункті пропуску «Пулемець» затримали автівку з Білорусі, набиту цигарками.Про це повідомили у пресслужбі Луцького прикордонного загону.Враховуючи наявні ризики, прикордонники провели поглиблений огляд автомобіля Audi білоруської реєстрації і в конструктивних порожнинах, а саме в паливному баку, виявили майже 500 пачок тютюнових виробів.Транспортний засіб разом з цигарками передали представникам митниці. Сума оцінки вилученого товару становить більше 76 тисяч гривень.Відносно громадянина Білорусі склали документи щодо заборони в’їзду на територію України.

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