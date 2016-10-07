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На Волині у білоруса вилучили легковик, набитий контрабандними цигарками. ФОТО

На Волині у білоруса вилучили легковик, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
У волинському пункті пропуску «Пулемець» затримали автівку з Білорусі, набиту цигарками.

Про це повідомили у пресслужбі Луцького прикордонного загону.

Враховуючи наявні ризики, прикордонники провели поглиблений огляд автомобіля Audi білоруської реєстрації і в конструктивних порожнинах, а саме в паливному баку, виявили майже 500 пачок тютюнових виробів.

Транспортний засіб разом з цигарками передали представникам митниці. Сума оцінки вилученого товару становить більше 76 тисяч гривень.

Відносно громадянина Білорусі склали документи щодо заборони в’їзду на територію України.

На Волині у білоруса вилучили легковик, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
На Волині у білоруса вилучили легковик, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
На Волині у білоруса вилучили легковик, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
На Волині у білоруса вилучили легковик, набитий контрабандними цигарками. ФОТО
На Волині у білоруса вилучили легковик, набитий контрабандними цигарками. ФОТО

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Теги: цигарки, Волинь, контрабанда
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