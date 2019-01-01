Призначили нового голову Нацполіції: що про нього відомо



Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Олексій Гончаренко, - пише



"У Національної поліції новий керівник - генерал Ігор Клименко", - написав він.



Зазначають, до призначення керівником Нацполіції генерал поліції третього рангу Клименко був заступником голови НПУ. Також працював психологом в управлінні МВС в Харківській області та центральному департаменті та був миротворцем у Косово. Кандидат психологічних наук.



Нагадаємо, 21 вересня кілька активістів та нардеп повідомили, що колишню дружину тодішнього очільника Нацполіції України Сергія Князєва Вікторію разом із двома українцями і громадянином Хорватії затримали на польському кордоні під ча спроби провезти незадекларовані 650 тисяч євро.



Наступного дня





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Очільником Національної поліції України призначили генерала Ігоря Клименка.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Олексій Гончаренко, - пише ТСН "У Національної поліції новий керівник - генерал Ігор Клименко", - написав він.Зазначають, до призначення керівником Нацполіції генерал поліції третього рангу Клименко був заступником голови НПУ. Також працював психологом в управлінні МВС в Харківській області та центральному департаменті та був миротворцем у Косово. Кандидат психологічних наук.Нагадаємо, 21 вересня кілька активістів та нардеп повідомили, що колишню дружину тодішнього очільника Нацполіції України Сергія Князєва Вікторію разом із двома українцями і громадянином Хорватії затримали на польському кордоні під ча спроби провезти незадекларовані 650 тисяч євро.Наступного дня Князєв подав у відставку

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