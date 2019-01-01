Призначили нового голову Нацполіції: що про нього відомо
Сьогодні, 13:06
Очільником Національної поліції України призначили генерала Ігоря Клименка.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Олексій Гончаренко, - пише ТСН.
"У Національної поліції новий керівник - генерал Ігор Клименко", - написав він.
Зазначають, до призначення керівником Нацполіції генерал поліції третього рангу Клименко був заступником голови НПУ. Також працював психологом в управлінні МВС в Харківській області та центральному департаменті та був миротворцем у Косово. Кандидат психологічних наук.
Нагадаємо, 21 вересня кілька активістів та нардеп повідомили, що колишню дружину тодішнього очільника Нацполіції України Сергія Князєва Вікторію разом із двома українцями і громадянином Хорватії затримали на польському кордоні під ча спроби провезти незадекларовані 650 тисяч євро.
Наступного дня Князєв подав у відставку.
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Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Олексій Гончаренко, - пише ТСН.
"У Національної поліції новий керівник - генерал Ігор Клименко", - написав він.
Зазначають, до призначення керівником Нацполіції генерал поліції третього рангу Клименко був заступником голови НПУ. Також працював психологом в управлінні МВС в Харківській області та центральному департаменті та був миротворцем у Косово. Кандидат психологічних наук.
Нагадаємо, 21 вересня кілька активістів та нардеп повідомили, що колишню дружину тодішнього очільника Нацполіції України Сергія Князєва Вікторію разом із двома українцями і громадянином Хорватії затримали на польському кордоні під ча спроби провезти незадекларовані 650 тисяч євро.
Наступного дня Князєв подав у відставку.
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