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Призначили нового голову Нацполіції: що про нього відомо

Призначили нового голову Нацполіції: що про нього відомо
Очільником Національної поліції України призначили генерала Ігоря Клименка.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook нардеп Олексій Гончаренко, - пише ТСН.

"У Національної поліції новий керівник - генерал Ігор Клименко", - написав він.

Зазначають, до призначення керівником Нацполіції генерал поліції третього рангу Клименко був заступником голови НПУ. Також працював психологом в управлінні МВС в Харківській області та центральному департаменті та був миротворцем у Косово. Кандидат психологічних наук.

Нагадаємо, 21 вересня кілька активістів та нардеп повідомили, що колишню дружину тодішнього очільника Нацполіції України Сергія Князєва Вікторію разом із двома українцями і громадянином Хорватії затримали на польському кордоні під ча спроби провезти незадекларовані 650 тисяч євро.

Наступного дня Князєв подав у відставку.


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Теги: очільник Національної поліції України
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