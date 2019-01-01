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У Чарукові на смерть збили 18-річного хлопця: шукають водія-втікача

У Чарукові на смерть збили 18-річного хлопця: шукають водія-втікача
На автодорозі сполученням «Луцьк-Горохів», у селі Чаруків, автомобіль збив на смерть перехожого, 18-річного місцевого жителя. Інцидент трапився вночі 30 вересня.

Про це стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел.

Як прокоментували у пресслужбі ГУНП у Волинській області, слідчі за фактом летальної ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліцейські проводять всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення транспортного засобу та особи водія, котрий скоїв дорожньо-транспортну пригоду.

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Теги: аварія, Чаруків, смерть, хлопець
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