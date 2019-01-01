У Чарукові на смерть збили 18-річного хлопця: шукають водія-втікача





Про це стало відомо Інформаційному агентству ВолиньPost з власних джерел.



Як прокоментували у пресслужбі ГУНП у Волинській області, слідчі за фактом летальної ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.



Поліцейські проводять всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення транспортного засобу та особи водія, котрий скоїв дорожньо-транспортну пригоду.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На автодорозі сполученням «Луцьк-Горохів», у селі Чаруків, автомобіль збив на смерть перехожого, 18-річного місцевого жителя. Інцидент трапився вночі 30 вересня.Про це стало відомоз власних джерел.Як прокоментували у пресслужбі ГУНП у Волинській області, слідчі за фактом летальної ДТП розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.Поліцейські проводять всі необхідні заходи, спрямовані на встановлення транспортного засобу та особи водія, котрий скоїв дорожньо-транспортну пригоду.

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