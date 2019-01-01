«Не хотілося всіх підвести»: волинянин подолав 20-кілометрову дистанцію в Катарі. ВІДЕО

Волинський спортсменпройшов 20-кілометрову дистанцію на чемпіонаті світу з легкої атлетики.Свою дистанцію скороходи завершували після опівночі в ніч з 4 на 5 жовтня.Українці показали майже одинаковий результат. Так,фінішував 28-м (час – 1:35.42), волинянин– 30-м (1:37.23), аіз часом 1:41.04 показав 34 результат.Перемогу на дистанції здобувз Японії. Його результат – 1:26.34.Волинський атлет Віктор Шумик поділився враженнями від проходженя дистанції."Ти ідеш, обливаєшся водою, вітер і відчуваєш себе краще - здається, що сили є, але проходиш 250 метрів і губи печуть, бо пересихають. І знову думаєш, що треба скоріше дійти до іншого пункту, щоб облитися. Так я йшов 20 кілометрів з пункту до пункту. Були думки зійти. Пройшов 10 кілометрів і бачу той іде, той іде. Пройшов 15 і вирішив, що сходити не буду точно", - розповів Віктор.Також спортсмен з Волині розповів, що велику роль відіграла підтримка: "Надихала підтримка близьких. Не хотілося всіх підводити: країну, тренера, батьків, дівчину і всіх, хто за мене вболівав".Також спортсмен подякував тренерам і вболівальникам за підтримку.