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«Не хотілося всіх підвести»: волинянин подолав 20-кілометрову дистанцію в Катарі. ВІДЕО

«Не хотілося всіх підвести»: волинянин подолав 20-кілометрову дистанцію в Катарі. ВІДЕО
Волинський спортсмен Віктор Шумик пройшов 20-кілометрову дистанцію на чемпіонаті світу з легкої атлетики.

Свою дистанцію скороходи завершували після опівночі в ніч з 4 на 5 жовтня.

Українці показали майже одинаковий результат. Так, Іван Лосєв фінішував 28-м (час – 1:35.42), волинянин Віктор Шумик – 30-м (1:37.23), а Едуард Забуженко із часом 1:41.04 показав 34 результат.

Перемогу на дистанції здобув Тошіказу Яманіші з Японії. Його результат – 1:26.34.

Волинський атлет Віктор Шумик поділився враженнями від проходженя дистанції.

"Ти ідеш, обливаєшся водою, вітер і відчуваєш себе краще - здається, що сили є, але проходиш 250 метрів і губи печуть, бо пересихають. І знову думаєш, що треба скоріше дійти до іншого пункту, щоб облитися. Так я йшов 20 кілометрів з пункту до пункту. Були думки зійти. Пройшов 10 кілометрів і бачу той іде, той іде. Пройшов 15 і вирішив, що сходити не буду точно", - розповів Віктор.

Також спортсмен з Волині розповів, що велику роль відіграла підтримка: "Надихала підтримка близьких. Не хотілося всіх підводити: країну, тренера, батьків, дівчину і всіх, хто за мене вболівав".

Також спортсмен подякував тренерам і вболівальникам за підтримку.

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Теги: спорт, чемпіонат світу, Катар
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