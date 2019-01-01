«Не хотілося всіх підвести»: волинянин подолав 20-кілометрову дистанцію в Катарі. ВІДЕО
Сьогодні, 14:32
Волинський спортсмен Віктор Шумик пройшов 20-кілометрову дистанцію на чемпіонаті світу з легкої атлетики.
Свою дистанцію скороходи завершували після опівночі в ніч з 4 на 5 жовтня.
Українці показали майже одинаковий результат. Так, Іван Лосєв фінішував 28-м (час – 1:35.42), волинянин Віктор Шумик – 30-м (1:37.23), а Едуард Забуженко із часом 1:41.04 показав 34 результат.
Перемогу на дистанції здобув Тошіказу Яманіші з Японії. Його результат – 1:26.34.
Волинський атлет Віктор Шумик поділився враженнями від проходженя дистанції.
"Ти ідеш, обливаєшся водою, вітер і відчуваєш себе краще - здається, що сили є, але проходиш 250 метрів і губи печуть, бо пересихають. І знову думаєш, що треба скоріше дійти до іншого пункту, щоб облитися. Так я йшов 20 кілометрів з пункту до пункту. Були думки зійти. Пройшов 10 кілометрів і бачу той іде, той іде. Пройшов 15 і вирішив, що сходити не буду точно", - розповів Віктор.
Також спортсмен з Волині розповів, що велику роль відіграла підтримка: "Надихала підтримка близьких. Не хотілося всіх підводити: країну, тренера, батьків, дівчину і всіх, хто за мене вболівав".
Також спортсмен подякував тренерам і вболівальникам за підтримку.
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Свою дистанцію скороходи завершували після опівночі в ніч з 4 на 5 жовтня.
Українці показали майже одинаковий результат. Так, Іван Лосєв фінішував 28-м (час – 1:35.42), волинянин Віктор Шумик – 30-м (1:37.23), а Едуард Забуженко із часом 1:41.04 показав 34 результат.
Перемогу на дистанції здобув Тошіказу Яманіші з Японії. Його результат – 1:26.34.
Волинський атлет Віктор Шумик поділився враженнями від проходженя дистанції.
"Ти ідеш, обливаєшся водою, вітер і відчуваєш себе краще - здається, що сили є, але проходиш 250 метрів і губи печуть, бо пересихають. І знову думаєш, що треба скоріше дійти до іншого пункту, щоб облитися. Так я йшов 20 кілометрів з пункту до пункту. Були думки зійти. Пройшов 10 кілометрів і бачу той іде, той іде. Пройшов 15 і вирішив, що сходити не буду точно", - розповів Віктор.
Також спортсмен з Волині розповів, що велику роль відіграла підтримка: "Надихала підтримка близьких. Не хотілося всіх підводити: країну, тренера, батьків, дівчину і всіх, хто за мене вболівав".
Також спортсмен подякував тренерам і вболівальникам за підтримку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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