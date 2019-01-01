Електронний квиток: чи можна буде розрахуватися банківською карткою за проїзд у Луцьку





Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов.



Нагадаємо, у Луцьку



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За словами Володимира Степанова, спочатку у Луцьку заплатити за проїзд можна буде лише за допомогою "картки лучанина". Пільговики матимуть персоніфіковані квитки, інші зможуть придбати їх за 35 гривень у точках продажу, адреси яких обіцяють повідомити наприкінці жовтня.



Згодом запрацює спеціальний додаток "Сitycard", а також можливість платити за проїзд банківською карткою, що підтримує NFC (має чип для здійснення фінансових операцій без контакту з платіжним терміналом).



"На перших порах розплатитися безконтактною банківською карткою буде неможливо. Триватиме процес тестування та налагодження системи, який може затягнутися на 1-2 місяці", - зауважив він. Відтак, ті, хто не придбає електронний квиток, у цей період не матимуть можливості користуватися маршрутками та тролейбусами.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Повідомили, чи можна буде розрахуватися банківською карткою у громадському транспорті Луцька з впровадженням електронної системи оплати проїзду.Про це у коментарірозповів начальник управління транспорту та зв'язкуНагадаємо, у Луцьку відсьогодні почали виготовляти пільгові картки для проїзду у транспорті . Електронна система оплати проїзду запрацює з 11 листопада.За словами Володимира Степанова, спочатку у Луцьку заплатити за проїзд можна буде лише за допомогою "картки лучанина". Пільговики матимуть персоніфіковані квитки, інші зможуть придбати їх за 35 гривень у точках продажу, адреси яких обіцяють повідомити наприкінці жовтня.Згодом запрацює спеціальний додаток "Сitycard", а також можливість платити за проїзд банківською карткою, що підтримує NFC (має чип для здійснення фінансових операцій без контакту з платіжним терміналом)."На перших порах розплатитися безконтактною банківською карткою буде неможливо. Триватиме процес тестування та налагодження системи, який може затягнутися на 1-2 місяці", - зауважив він. Відтак, ті, хто не придбає електронний квиток, у цей період не матимуть можливості користуватися маршрутками та тролейбусами.

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