Електронний квиток: чи можна буде розрахуватися банківською карткою за проїзд у Луцьку
Сьогодні, 13:00
Повідомили, чи можна буде розрахуватися банківською карткою у громадському транспорті Луцька з впровадженням електронної системи оплати проїзду.
Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов.
Нагадаємо, у Луцьку відсьогодні почали виготовляти пільгові картки для проїзду у транспорті. Електронна система оплати проїзду запрацює з 11 листопада.
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За словами Володимира Степанова, спочатку у Луцьку заплатити за проїзд можна буде лише за допомогою "картки лучанина". Пільговики матимуть персоніфіковані квитки, інші зможуть придбати їх за 35 гривень у точках продажу, адреси яких обіцяють повідомити наприкінці жовтня.
Згодом запрацює спеціальний додаток "Сitycard", а також можливість платити за проїзд банківською карткою, що підтримує NFC (має чип для здійснення фінансових операцій без контакту з платіжним терміналом).
"На перших порах розплатитися безконтактною банківською карткою буде неможливо. Триватиме процес тестування та налагодження системи, який може затягнутися на 1-2 місяці", - зауважив він. Відтак, ті, хто не придбає електронний квиток, у цей період не матимуть можливості користуватися маршрутками та тролейбусами.
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Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов.
Нагадаємо, у Луцьку відсьогодні почали виготовляти пільгові картки для проїзду у транспорті. Електронна система оплати проїзду запрацює з 11 листопада.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
За словами Володимира Степанова, спочатку у Луцьку заплатити за проїзд можна буде лише за допомогою "картки лучанина". Пільговики матимуть персоніфіковані квитки, інші зможуть придбати їх за 35 гривень у точках продажу, адреси яких обіцяють повідомити наприкінці жовтня.
Згодом запрацює спеціальний додаток "Сitycard", а також можливість платити за проїзд банківською карткою, що підтримує NFC (має чип для здійснення фінансових операцій без контакту з платіжним терміналом).
"На перших порах розплатитися безконтактною банківською карткою буде неможливо. Триватиме процес тестування та налагодження системи, який може затягнутися на 1-2 місяці", - зауважив він. Відтак, ті, хто не придбає електронний квиток, у цей період не матимуть можливості користуватися маршрутками та тролейбусами.
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Коментарі 4
Ну звичайно, де ж зразу впровадять NFC, він же присутній майже в кожному сучасному смартфоні, за нього платити не треба на відміну від карток... На чому ж зароблять пару мільйонів як не на продажі карток собівартість яких гривень 6, а продають по 35...
Це якийсь Зетреш,а не оплата проїзду.
А чому не зараз процес "тестування" ??????
Может в таком случае нужно было доработать систему ещё несколько месяцев и после уже запускать всё вместе? Кому-то было бы удобно использовать "картку лучанина", а кому банковскую через NFС. Был бы выбор хотя бы.
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