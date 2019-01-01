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Спецтема: Citycard: все про електронні квитки у транспорті Луцька
 

Електронний квиток: чи можна буде розрахуватися банківською карткою за проїзд у Луцьку

Електронний квиток: чи можна буде розрахуватися банківською карткою за проїзд у Луцьку
Повідомили, чи можна буде розрахуватися банківською карткою у громадському транспорті Луцька з впровадженням електронної системи оплати проїзду.

Про це у коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost розповів начальник управління транспорту та зв'язку Володимир Степанов.

Нагадаємо, у Луцьку відсьогодні почали виготовляти пільгові картки для проїзду у транспорті. Електронна система оплати проїзду запрацює з 11 листопада.

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За словами Володимира Степанова, спочатку у Луцьку заплатити за проїзд можна буде лише за допомогою "картки лучанина". Пільговики матимуть персоніфіковані квитки, інші зможуть придбати їх за 35 гривень у точках продажу, адреси яких обіцяють повідомити наприкінці жовтня.

Згодом запрацює спеціальний додаток "Сitycard", а також можливість платити за проїзд банківською карткою, що підтримує NFC (має чип для здійснення фінансових операцій без контакту з платіжним терміналом).

"На перших порах розплатитися безконтактною банківською карткою буде неможливо. Триватиме процес тестування та налагодження системи, який може затягнутися на 1-2 місяці", - зауважив він. Відтак, ті, хто не придбає електронний квиток, у цей період не матимуть можливості користуватися маршрутками та тролейбусами.

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Теги: електронний квиток, картка лучанина, проїзд, Луцьк
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Коментарі 4
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Ну звичайно, де ж зразу впровадять NFC, він же присутній майже в кожному сучасному смартфоні, за нього платити не треба на відміну від карток... На чому ж зароблять пару мільйонів як не на продажі карток собівартість яких гривень 6, а продають по 35...
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Це якийсь Зетреш,а не оплата проїзду.
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А чому не зараз процес "тестування" ??????
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Может в таком случае нужно было доработать систему ещё несколько месяцев и после уже запускать всё вместе? Кому-то было бы удобно использовать "картку лучанина", а кому банковскую через NFС. Был бы выбор хотя бы.
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