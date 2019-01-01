вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Кабмін змінив норми для отримання субсидій

Кабмін змінив норми для отримання субсидій
Кабінет міністрів України оприлюднив зміни до постанови про розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг у разі надання субсидії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 20 жовтня 2019 року №878.

Згідно з рішенням уряду, базова норма плати за послуги - 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства - підвищена до 20%.

При цьому норма про збільшення частки комунальних витрат у доходах для призначення субсидій набирає чинності з 1 травня 2020 року.

Відзначимо, за даними Держстату, одне домогосподарство витрачало на оплату житла, комунальних продуктів та послуг в I кварталі 2019 року 1719,05 грн, що становить 19,4% місячних витрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: субсидії, норми
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Київські науковці досліджуватимуть проблему обміління Світязю
Сьогодні, 18:35
На Волині підприємець постачав м'ясо у дитсадки без відповідних документів
Сьогодні, 18:16
Кабмін змінив норми для отримання субсидій
Сьогодні, 18:03
На Волині зловили браконьєрів, які ловили рибу з човна острогою і сітками
Сьогодні, 17:53
Волинянину, який до смерті побив матір, «впаяли» 9 років тюрми
Сьогодні, 17:35
Схожі новини
Як волинянам отримати субсидії у новому опалювальному сезоні Як волинянам отримати субсидії у новому опалювальному сезоні
29 серпень, 10:24
Субсидії видаватимуть по-новому: що чекає на українців у опалювальний сезон Субсидії видаватимуть по-новому: що чекає на українців у опалювальний сезон
16 серпень, 20:18
Українцям дозволили обирати банк для отримання субсидії Українцям дозволили обирати банк для отримання субсидії
14 серпень, 18:30
Пенсіонерам збільшать розмір субсидій Пенсіонерам збільшать розмір субсидій
06 серпень, 04:06
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Де на Волині та у Луцьку не буде світла 23 жовтня
Сьогодні, 19:00
 0
Київські науковці досліджуватимуть проблему обміління Світязю
Сьогодні, 18:35
 0
На Волині підприємець постачав м'ясо у дитсадки без відповідних документів
Сьогодні, 18:16
 0
Кабмін змінив норми для отримання субсидій
Сьогодні, 18:03
 0
На Волині зловили браконьєрів, які ловили рибу з човна острогою і сітками
Сьогодні, 17:53
 0
Медіа
відео
1/8
﻿