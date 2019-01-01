Кабмін змінив норми для отримання субсидій





Про це повідомляє



Згідно з рішенням уряду, базова норма плати за послуги - 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства - підвищена до 20%.



При цьому норма про збільшення частки комунальних витрат у доходах для призначення субсидій набирає чинності з 1 травня 2020 року.



Відзначимо, за даними Держстату, одне домогосподарство витрачало на оплату житла, комунальних продуктів та послуг в I кварталі 2019 року 1719,05 грн, що становить 19,4% місячних витрат.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кабінет міністрів України оприлюднив зміни до постанови про розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг у разі надання субсидії.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 20 жовтня 2019 року №878.Згідно з рішенням уряду, базова норма плати за послуги - 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства - підвищена до 20%.При цьому норма про збільшення частки комунальних витрат у доходах для призначення субсидій набирає чинності з 1 травня 2020 року.Відзначимо, за даними Держстату, одне домогосподарство витрачало на оплату житла, комунальних продуктів та послуг в I кварталі 2019 року 1719,05 грн, що становить 19,4% місячних витрат.

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