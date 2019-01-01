Не дихає, коли спить: у семимісячного волинянина з багатодітної сім’ї – рідкісна недуга

Термінової допомоги потребує семимісячний хлопчик з ТурійськаПро цеповідомила мама хлопчикаУ дитини – вроджена вада дихальних шляхів – синдром П’єра Робена. Один випадок цієї хвороби трапляється на 8,5 тисяч людей.Мама хлопчика каже, що загалом у сім'ї – шестеро дітей. Більше того, у тата Артема – цукровий діабет. З хлопчиком ж майже постійно треба бути у лікарні, за сім місяців дитина уже втретє в реанімації. Зараз Артем з мамою перебувають у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні."Він, бідненький, не може самостійно дихати, коли спить. Сказати, що на це боляче дивитися – це нічого не сказати", – крізь сльози каже про свого сина жінка.Для порятунку від рідкісної недуги дитині потрібна операція. В Україні лікарі допомогти не можуть, бо не оперують маленьких діток з такими вадами. Однак прооперувати маля зголосилися медики з Польщі. У Кракові така операція вартуватиме 22 тисячі злотих. На лікування хлопчика родина щодня витрачає великі кошти.Тетяна Січковська розповідає, що сім'я вже вичерпала усі свої матеріальні запаси, часу ж – обмаль, тож просять фінансової допомоги.