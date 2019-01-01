вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Не дихає, коли спить: у семимісячного волинянина з багатодітної сім’ї – рідкісна недуга

Не дихає, коли спить: у семимісячного волинянина з багатодітної сім’ї – рідкісна недуга
Термінової допомоги потребує семимісячний хлопчик з Турійська Артем Січковський.

Про це Інформаційному агентству ВолиньPost повідомила мама хлопчика Тетяна Січковська.

У дитини – вроджена вада дихальних шляхів – синдром П’єра Робена. Один випадок цієї хвороби трапляється на 8,5 тисяч людей.

Мама хлопчика каже, що загалом у сім'ї – шестеро дітей. Більше того, у тата Артема – цукровий діабет. З хлопчиком ж майже постійно треба бути у лікарні, за сім місяців дитина уже втретє в реанімації. Зараз Артем з мамою перебувають у Волинській обласній дитячій клінічній лікарні.

"Він, бідненький, не може самостійно дихати, коли спить. Сказати, що на це боляче дивитися – це нічого не сказати", – крізь сльози каже про свого сина жінка.

Для порятунку від рідкісної недуги дитині потрібна операція. В Україні лікарі допомогти не можуть, бо не оперують маленьких діток з такими вадами. Однак прооперувати маля зголосилися медики з Польщі. У Кракові така операція вартуватиме 22 тисячі злотих. На лікування хлопчика родина щодня витрачає великі кошти.

Тетяна Січковська розповідає, що сім'я вже вичерпала усі свої матеріальні запаси, часу ж – обмаль, тож просять фінансової допомоги.

Реквізити для переказу коштів: картка Приватбанку 5168757405373046 Січковська Тетяна Миколаївна (мама Артема).

Не дихає, коли спить: у семимісячного волинянина з багатодітної сім’ї – рідкісна недуга
Не дихає, коли спить: у семимісячного волинянина з багатодітної сім’ї – рідкісна недуга
Не дихає, коли спить: у семимісячного волинянина з багатодітної сім’ї – рідкісна недуга

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Артем Січковський, допомога, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Електронна система оплати проїзду у Луцьку: як зробити пільгову картку. ПЕРЕВІРЕНО НА СОБІ
Стало відомо, коли і де видаватимуть для лучан електронні квитки для проїзду
З басейном та соляною кімнатою: у Луцьку відкрили сучасний центр для реабілітації воїнів АТО. ФОТО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чиновниця з Волині стала рукодільницею і створює унікальний одяг із вовни з волокнами кропиви та банана
Сьогодні, 09:50
У Туреччині в аварії постраждали 10 українських туристів
Сьогодні, 09:42
Не дихає, коли спить: у семимісячного волинянина з багатодітної сім’ї – рідкісна недуга
Сьогодні, 09:32
Суд оштрафував жінку, яка продавала сурогатний алкоголь у Луцьку
Сьогодні, 09:30
25 жовтня – яке сьогодні свято і чому в цей день не можна прати одяг
Сьогодні, 09:18
Схожі новини
Хлопчику було 1,5 роки, коли загинув тато: у дитини волинського бійця – день народження Хлопчику було 1,5 роки, коли загинув тато: у дитини волинського бійця – день народження
22 жовтень, 14:20
«Кришталевим» сестричкам з Волині на операцію за кордоном зібрали вже майже 900 тисяч гривень «Кришталевим» сестричкам з Волині на операцію за кордоном зібрали вже майже 900 тисяч гривень
16 жовтень, 12:25
Лучанці, яка бореться з онкозахворюванням, збирають кошти на операцію Лучанці, яка бореться з онкозахворюванням, збирають кошти на операцію
15 жовтень, 22:25
У сина загиблого волинського «кіборга» – день народження: волонтери закликають привітати дитину У сина загиблого волинського «кіборга» – день народження: волонтери закликають привітати дитину
14 жовтень, 15:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У трьох луцьких школах хочуть впроваджувати нові енергозберігаючі технології
Сьогодні, 10:45
 0
У Луцьку з'явилися ще дві локації для оформлення електронних квитків пільговикам
Сьогодні, 10:33
 0
Волинські лікарі витягли з ока пацієнта гельмінта довжиною більше 12 сантиметрів
Сьогодні, 10:29
 0
Залишилося зібрати 65 тисяч: хворій дівчинці з Волині потрібна допомога
Сьогодні, 10:15
 0
У Луцьку на «зебрі» збили четвертокласницю: дівчинка – в реанімації
Сьогодні, 10:11
 0
Медіа
відео
1/8
﻿