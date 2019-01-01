Четвертокласниця, яку збили на «зебрі» у Луцьку, – у важкому стані: збирають допомогу

На вулиці Володимирській у Луцьку учора, 24 жовтня, Volkswagen, яка поверталася із другої зміни у школі. Зараз дівчинка перебуває у важкому стані в реанімації, тож закликають допомогти родині фінансово.Про це у соцмережах повідомляють знайомі родини дівчини."Вчора трапилась велика біда - авто збило Соломійку на пішохідному переході. Дитина у дуже важкому стані в реанімації. УСІХ НЕБАЙДУЖИХ ПРОШУ ПРО ДОПОМОГУ!", - пише користувачкаКартка мами потерпілоїНагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18 години. За кермом автомобіля перебував 54-річний житель обласного центру. Попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 10-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом.Внаслідок ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації Обласної дитячої клінічної лікарні.За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.