Четвертокласниця, яку збили на «зебрі» у Луцьку, – у важкому стані: збирають допомогу
Сьогодні, 12:05
На вулиці Володимирській у Луцьку учора, 24 жовтня, Volkswagen збив дівчинку, ученицю 4 класу, яка поверталася із другої зміни у школі. Зараз дівчинка перебуває у важкому стані в реанімації, тож закликають допомогти родині фінансово.
Про це у соцмережах повідомляють знайомі родини дівчини.
"Вчора трапилась велика біда - авто збило Соломійку на пішохідному переході. Дитина у дуже важкому стані в реанімації. УСІХ НЕБАЙДУЖИХ ПРОШУ ПРО ДОПОМОГУ!", - пише користувачка Ольга Устименко.
Картка мами потерпілої Бенедик Ольги: 4149 4991 2596 4971
.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18 години. За кермом автомобіля перебував 54-річний житель обласного центру. Попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 10-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом.
Внаслідок ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації Обласної дитячої клінічної лікарні.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це у соцмережах повідомляють знайомі родини дівчини.
"Вчора трапилась велика біда - авто збило Соломійку на пішохідному переході. Дитина у дуже важкому стані в реанімації. УСІХ НЕБАЙДУЖИХ ПРОШУ ПРО ДОПОМОГУ!", - пише користувачка Ольга Устименко.
Картка мами потерпілої Бенедик Ольги: 4149 4991 2596 4971
.
Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода сталася близько 18 години. За кермом автомобіля перебував 54-річний житель обласного центру. Попередньо встановили, що водій допустив наїзд на 10-річну місцеву жительку, котра перетинала проїжджу частину дороги нерегульованим пішохідним переходом.
Внаслідок ДТП перехожа отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували у відділення реанімації Обласної дитячої клінічної лікарні.
За фактом автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає, зокрема, позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Селищному голові з Волині погрожували розправою
Сьогодні, 12:15
Четвертокласниця, яку збили на «зебрі» у Луцьку, – у важкому стані: збирають допомогу
Сьогодні, 12:05
У найближчу неділю Україна перейде на «зимовий час»
Сьогодні, 11:44
Розшукують волинянина, який зник 5 років тому
Сьогодні, 11:23