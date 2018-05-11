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24-річній дівчині з Луцька, яка бореться з раком, збирають кошти на операцію

24-річній дівчині з Луцька, яка бореться з раком, збирають кошти на операцію
У лучанки Юлії Чижевської виявили пухлину головного мозку. Київські лікарі готові провести операцію, але у дівчини немає таких грошей, тому усіх небайдужих просять терміново допомогти коштами.

24-річна дівчина скаржилася на нудоту, блювоту, запаморочення, неможливість самостійно ходити. Невропатологом була скерована в Луцьку міську клінічну лікарню на обстеження, де, за результатами МРТ, у неї виявили пухлину. Пацієнтку перевели в нейрохірургічне відділення, однак прооперувати Юлію в умовах цього медзакладу можливості немає через відсутність спеціального мікроскопа.

Нейрохірурги з київської лікарні «Феофанія» очікують пацієнтку на консультацію якнайшвидше і наголошують, що операція необхідна в найшвидші строки, адже пухлина перекриває відтік ліквора зі шлуночка в спинномозковий канал.

Лікування дороге, а в Юлії, на жаль, немає родини. Юлія Чижевська була вдочерена. 2 роки тому вона втратила маму, яка померла від онкологічного захворювання. Батько зловживає алкоголем і не допомагає доньці. З родини у Юлії – тільки тітка та двоюрідний брат, які не мають великих заробітків та не можуть фінансово забезпечити лікування дівчини.

Транспортувати Юлію до Києва потрібно каретою швидкої допомоги з супроводом. Це – приблизно 10 тисяч гривень. Також необхідно зібрати кошти на дороговартісне обстеження та лікування.

Фінансова допомога: номер картки 5168 7573 9600 8635
(Чижевська Юлія Андріївна)

24-річній дівчині з Луцька, яка бореться з раком, збирають кошти на операцію
24-річній дівчині з Луцька, яка бореться з раком, збирають кошти на операцію


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Теги: допомога, лучанка, пухлина
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