24-річній дівчині з Луцька, яка бореться з раком, збирають кошти на операцію

У лучанкивиявили пухлину головного мозку. Київські лікарі готові провести операцію, але у дівчини немає таких грошей, тому усіх небайдужих просять терміново допомогти коштами.24-річна дівчина скаржилася на нудоту, блювоту, запаморочення, неможливість самостійно ходити. Невропатологом була скерована в Луцьку міську клінічну лікарню на обстеження, де, за результатами МРТ, у неї виявили пухлину. Пацієнтку перевели в нейрохірургічне відділення, однак прооперувати Юлію в умовах цього медзакладу можливості немає через відсутність спеціального мікроскопа.Нейрохірурги з київської лікарні «Феофанія» очікують пацієнтку на консультацію якнайшвидше і наголошують, що операція необхідна в найшвидші строки, адже пухлина перекриває відтік ліквора зі шлуночка в спинномозковий канал.Лікування дороге, а в Юлії, на жаль, немає родини. Юлія Чижевська була вдочерена. 2 роки тому вона втратила маму, яка померла від онкологічного захворювання. Батько зловживає алкоголем і не допомагає доньці. З родини у Юлії – тільки тітка та двоюрідний брат, які не мають великих заробітків та не можуть фінансово забезпечити лікування дівчини.Транспортувати Юлію до Києва потрібно каретою швидкої допомоги з супроводом. Це – приблизно 10 тисяч гривень. Також необхідно зібрати кошти на дороговартісне обстеження та лікування.