Волинянин на фестивалі за кордоном переглянув фільм, який знімали у Сваловичах: враження глядача

Тарас Веселина, якому вдалося подивитися кінофільм "Пофарбоване пташеня" на 35 Warszawski festiwal filmowy, що проходив 11-20 жовтня у Варшаві, поділився інформацією та враженнями.



Про це він написав у любешівську газету "



Нагадаємо, значну частину фільму знімали в селі Сваловичі Любешівського району. Селяни були акторами та допомагали в різних процесах створення фільму.



«Кінофільм дивитися морально важко, дуже багато сцен жорстокості, ворожості, насилля, обману та невігластва! Жінка, яка сиділа поруч, моментами плакала. Було дуже шкода хлопчика (головного героя фільму) - доброго, чуттєвого спочатку, який терпів жорстокість, насилля та обман, бачив багато смерті і просто змінювався на очах, щоб вижити. Ближче до кінця фільму він вже вміє грабувати, вбивати і розвиває в собі негативні риси характеру, але в ньому залишається добро, мир та надія на краще майбутнє...» - поділився враженнями чоловік.



Але й розповів про хороше: перші 15-20 хвилин фільму розпочинаються з побуту та пейзажів у Сваловичах, коли головний герой живе у своєї тітки і чогось вчиться від неї.



«У мене були неймовірні відчуття від того, що я перебуваю у великому місті/в іншій країні і дивлюсь на величезному екрані, яка чудова природа, побут тієї землі, де народився і де бував, - у Сваловичах. Це не передати словами! Також у фільмі є моменти добра, любові до Бога, допомоги ближньому, але вони дуже короткі і швидко розвіюються», - додає волинянин.



За словами дописувача, коли завершився фільм, можна було поставити запитання режисерові і отримати відповіді. Тож Тарас занотував собі деяку інформацію з відповідей творця кіно:



• 11 років працювали над стрічкою.

• 3 роки писали сценарій.

• 2 роки добивались прав, щоб показувати кіно.

• 1,5 року знімали: епізод за епізодом/сцена за сценою.

• Використовується міжслов'янська штучна мова.

• Були проблеми з фінансуванням фільму/потрібно було багато грошей, які згодом знайшлися.



Ідея фільму: «Опозиція. Нам не вистачає любові тоді, коли ми у поганому стані, наприклад, у стані війни і т.д», - розповів режиссер.



Для чого знятий фільм: «Для того, щоб ставити собі запитання про минуле та майбутнє, про розвиток добра та зла. Стрічка дає нам свободу вибор,у в яку сторону нам рухатися. Кожен може поступати як він того захоче», - за словами режисера. І ще він зауважив: «Цей кінофільм - це моя любов!».



А ще Тарас попілкувався з автором стрічки, якому роповів, звідки він та чому прийшов на перегляд. І запитав у нього, чи зможуть ті люди, які були акторами і допомагали у Сваловичах, подивитися фільм». На це Вацлав Маргул відповів: «Ми працюємо над тим, щоб в Україні його показали».



Тобто в Україні планується показ, але, напевно він буде разовий у Києві на великому екрані. Тому тільки від вашого бажання залежить, чи подивитесь ви це кіно», - зауважив Taras Veselyna.



А ще дописувач зазначив, що Вацлав Маргул передавав людям, які допомагали йому у наших краях, величезне дякую. До того ж казав це українською мовою.



Довідка:



«Пофарбоване пташеня» (чеськ. Nabarvené ptáče) — чесько-словацько-український кінофільм чеського режисера Вацлава Маргула, екранізація роману польсько-американського письменника Єжи Косинського «Розфарбований птах». Сюжет: прагнучи захистити свою дитину від масового знищення євреїв, батьки відправляють сина до родичів у село десь у Східній Європі. Але тітка хлопчика раптово помирає, й дитина змушена їхати в подорож, і пройти весь шлях через дикий і ворожий світ, у якому працюють лише місцеві правила та забобони. Хлопчик має боротися за виживання, воює з самим собою, бореться за свою душу, за своє майбутнє.



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